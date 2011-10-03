-Trabzonspor'un deplasman sevinci ESKİŞEHİR (A.A) - 02.10.2011 - Spor Toto Süper Lig'deki Eskişehirspor-Trabzonspor maçı konuk takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı. 50. dakikada Eskişehirspor atağında Erkan, sol kanatta topla birlikte ileri çıktı. Yaklaşık 30 metre topu süren Erkan'ın ortasında ceza sahası içinde Serdar, topa kafayla dokundu. Meşin yuvarlak kale direğinin yanından az farkla auta çıktı. 55. dakikada Trabzonspor atağında Adrian, topu ceza sahası önündeki Colman ile buluşturdu. Colman'ın pasında ceza sahası içindeki Burak'ın vuruşunda Eskişehirspor defansına çarpan top kaleci Ivesa'yı yanıltarak, filelerle buluştu: 0-1 57. dakikada Eskişehirspor defansının hatasını iyi değerlendiren Burak topu kaptı. Burak'ın ceza sahası dışından attığı sert şutta, meşin yuvarlak kaleci Ivesa'nın solundan ağlarla buluştu: 0-2 63. dakikada Burak'ın düşürülmesi sonucu Trabzonspor, Eskişehirspor ceza sahasının solundan serbest atış kazandı. Serbest atışı kullanan Colman'ın şutunda top direkten döndü. Dönen topla buluşan Serkan'ın şutunda kaleci Ivesa meşin yuvarlağı kornere çeldi. 80. dakikada Eskişehirspor atağında Alper kafayla topu Serdar'ın önüne attı. Kaleci Tolga ile karşı karşıya kalan Serdar'ın şutunda kaleciden dönen topu Burhan tamamladı. Burhan'ın şutunda top yan ağlarda kaldı. 90. dakikada Adrian yaklaşık 35 metre topu sürdü. Eskişehirspor ceza sahası önüne gelen Adrian, defans oyuncularını oyundan düşürdü. Adrian'ın şutunda kaleci Ivesa topu güçlükle uzaklaştırdı. Maç Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğüyle bitti. -NOTLAR- Seremoni öncesinde Eskişehirspor taraftarı açık tribünde pankartlarla gösteri yaptı. Açık tribündeki bazı taraftarlar bordo-mavi renklerle yazılmış ''siz de unutmayın bizi, unutamayın bizi'' yazılı pankart açtı. Kırmızı-siyahlı takıma transfer olması beklenen, ancak daha sonra Trabzonspor ile anlaşan Halil Altıntop Eskişehirspor taraftarlarınca ıslıklandı. Stat: Atatürk Hakem: Yunus Yıldırım xxx, Mustafa Emre Eyisoy xxx, Cem Satman xxx Eskişehirspor: Ivesa x, Sezgin x, Koray x, Diego x, Dede x, Nadareviç x (Dk. 60 Boyd x), Veysel x (Dk. 83 Tello ?), Kamara x (Dk. 60 Burhan x), Alper xx, Erkan x, Serdar x Trabzonspor: Tolga xx, Serkan xx, Giray xx, Mustafa xx, Celustka xx, Zokora x, Colman xx, Volkan x (Dk. 78 Alanzinho x), Burak xxxx, Adrian x (Dk. 90+2 Ferhat ?), Halil x (Dk. 86 Aykut ?) Goller: Dk. 55 ve 57 Burak (Trabzonspor) Sarı kart: Dk. 37 Sezgin (Eskişehirspor)