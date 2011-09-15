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Spor

Trabzonspor'un başarısı manşetlerde TRABZON (A.A)

15 Eylül 2011 13:52

-Trabzonspor'un başarısı manşetlerde TRABZON (A.A) - 15.09.2011 - Trabzon'da yayımlanan gazeteler, UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu'nda, tarihinde ilk kez oynadığı grup maçında İnter'i deplasmanda 1-0 yenerek ilk hafta sonunda grubu lider tamamlayan Trabzonspor'u manşetlerine taşıdı. Karadeniz'den Günebakış Gazetesi, ''Şampiyonun öfkesi'' manşetini atarak, ''Kaplanlar şampiyonluk hakkını teslim etmeyen TFF'ye İtalya'dan mesaj verdi'' ifadesini kullandı. ''Avrupa'nın devleri Fırtına'yla tanıştı'' başlığını kullanan gazete, ''Trabzonspor İtalyan futbolunun yıldızlar topluluğu Inter takımına sahayı dar etti'' diye yazdı. Manşetinde ''İNlettik, TERlettik, galibiyeti hak ettik'' başlığıyla haberi duyuran Karadeniz'de İlkhaber Gazetesi, ''Trabzonspor, tam 28 yıl sonra bir kez daha Inter ile kozlarını paylaştı. Bordo-mavililer yine bir 14 Eylül akşamı İtalyan devine sahayı dar etti'' yorumunda bulundu. Kuzey Ekspres Gazetesi ise ''Şampiyonlar Ligi dev gördü'' manşetiyle çıktı. Gazete, ''Dev aynasındaki Inter'i dağıttık'' başlığıyla verdiği haberinde, ''Tüm dünya gerçek şampiyonu gördü. UEFA kararıyla Şampiyonlar Ligi'ne alınan Türkiye'nin gerçek şampiyonu Trablzonspor, Italya'da destan yazdı'' ifadesini kullandı. ''Trabzonspor kasırgası İtalyan devini yuttu'' manşetiyle çıkan Taka Gazetesi'nin haberinde, ''Tarih böyle yazılır. Türkiye'nin haklı şampiyonu, Inter'den 28 yıl sonra hem rövanşı aldı, hem de camiasına haklı bir gurur yaşattı'' denildi. İlk sayfasının tamamını galibiyete ayıran Karadeniz Gazetesi, ''alINTERi'' manşetiyle çıktı. ''Orası Milano da olsa bize her yer Trabzon'' üst başlığını kullanan gazete, ''Devler sahnesinde fırtına koptu. Trabzonspor, Inter'i Giuseppe Meazza'nın çimlerine gömdü'' yorumunu yaptı. Türksesi Gazetesi'nde ise ''Fırtına Inter'e patladı'' başlığıyla ilk sayfadan verilen haberin devamında, ''Bordo-mavililer tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'ne muhteşem bir başlangıç yaptı. Inter'e konuk olan Fırtına, Giuseppe Meazza Stadı'nı İtalyanların başına yıktı'' ifadesine yer verdi.

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