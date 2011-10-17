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Spor

Trabzonspor'un Avrupa'da bileği bükülmüyor TRABZON (A.A)

17 Ekim 2011 13:52

-Trabzonspor'un Avrupa'da bileği bükülmüyor TRABZON (A.A) - 17.10.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi (B) Grubu üçüncü maçında Rusya'nın CSKA Moskova takımı ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, bu sezon Avrupa Kupaları'nda yaptığı son 4 maçı kaybetmedi. Bu sezon ilk olarak UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Portekiz'in Benfica takımıyla 27 Temmuz'da karşılaşan ve sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan bordo-mavililer, daha sonraki 4 maçını da kaybetmedi. Benfica ile 3 Ağustos'ta İstanbul'da oynadığı rövanş maçında 1-1'lik sonuçla sahadan ayrılan Karadeniz ekibi, daha sonra UEFA Avrupa Ligi play-off turunda 18 Ağustos'ta İspanya'nın Athletic Bilbao takımı ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. İspanya ekibiyle yapacağı rövanş maçını beklerken UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi grup maçlarına alınan bordo-mavililer, 14 Eylül'de grupta yapılan ilk maçta deplasmanda İnter'i 1-0 mağlup etmeyi başardı. 27 Eylül'de sahasında Fransa'nın Lille takımıyla 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, böylece son 4 maçta da rakiplerine boyun eğmemiş oldu. Trabzonspor, bu sezon Avrupa Kupaları'nda 5 maçta 1 yenilgi, 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda 4 gol yiyen Karadeniz ekibi, 3 gol atmayı başardı.

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