Trabzonspor'un Avrupa hayali başlamadan bitti

UEFA Avrupa Ligi play off turunda Trabzonspor, 0-0'ın rövanşında Videoton'a konuk oldu. Bordo mavililer normal süresi ve uzatma dakikaları golsüz sona biten maçta penaltılar sonrası Videoton'a 4-2 yenilerek Avrupa'ya veda etti.

UEFA Avrupa Ligi play off turundaki temsilcilerimizden Trabzonspor 0-0'ın rövanşında Videoton'a konuk oldu. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçta penaltılar sonrası Videoton'a 4-2 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş sahaya: Onur, Souleyman Bamba, Serkan Balcı, Mustafa Yumlu, Celustka, Zokora, Yasin Öztekin, Alanzinho, Volkan Şen, Soner Aydoğdu ve Henrique ilk 11'i ile çıktı.

Maça istekli başlayan temsilcimiz ilk yarıda tehlikeli ataklar gerçekleştirdi. Karşılaşmanın 34. dakikasında Soner Aydoğdu'nun ara pasında sağ çaprazda topla buluşan Paulo Henrique ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekti ancak kaleci Mladen Bozovic topu güçlükle kornere gönderdi.

40. dakikada ise Volkan Şen'e yapılan faulün ardından kaleye yaklaşık 25 metre mesafeden kazanılan serbest vuruşta topun başına Soner Aydoğdu geçti. Soner, sol ayağı ile çektiği şut barajı geçip direğin hemen üzerinden dışarı çıktı ve Trabzonspor bir gol girişiminden eli boş dönmüş oldu.

Geri kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca Martin Hansson'un düdüğü ile ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya etkili başlayan ev sahibi Videoton, 52. dakikada György Sandor, Souleyman Bamba'dan kaptığı topla ceza sahası içerisine girdi.

Sandor, penaltı noktası üzerinde kaleci Onur ile karşı karşıya geldiği anda şutunu çekti ancak Onur net pozisyonda golü önlemeyi başardı.

Maçın son dakikalarında Videoton önemli pozisyonlar yakaladı. Ev sahibi ekipte topla buluşan Adam Gyurcso ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekti ancak kaleci Onur bir kez daha gole izin vermedi.

Hakem Martin Hansson'un düdüğü ile karşılaşmanın normal süresi 0-0 bitti. Trabzon'daki ilk karşılaşma da 0-0 sona erdiği için maç uzatmalara gitti.

Uzatmalarda da iki takım bulduğu pozisyonları çeviremeyince tur atlayan takımı penaltı atışları belirledi.

Penaltı atışlarında Trabzonspor'dan Soner Aydoğdu ve Didier Zokora penaltı vuruşlarını gole çeviremeyince Videoton'a 4-2 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.



VİDEOTON: 0 - TRABZONSPOR: 0

Stat: Sostoi

Hakemler: Martin Hansson, Fredrik Nilsson, Henrik Andren (İsveç)

Videoton: Bozoviç, Brachi, Vinicius, Caneira, Stopira, Oliveira (Dk. 77 Gyurcso), Sandor, Toth Blazs, Mitroviç, Walter Lee (Dk. 102 Kovacs), Nikoliç (Dk. 70 Torghelle)

Trabzonspor: Onur, Serkan, Mustafa, Bamba, Celustka, Zokora, Soner, Alanzinho (Dk. 111 Sapara), Volkan Şen (Dk. 60 Halil), Yasin (Dk. 83 Vittek), Henrique

Sarı kartlar: Dk. 30 Mustafa, Dk. 69 Serkan, Dk. 100 Zokora, Dk. 117 Bamba, (Trabzonspor) Dk. 66 Mitroviç, Dk. 69 Vinicius, Dk. 120 Stopira (Videoton)



Penaltı atışları



İlk penaltıyı Trabzonspor adına kullanan Sapara, topu kaleci Bozoviç'in sol üst köşesinden filelere gönderdi: 0-1

Konuk takımın ilk penaltısında ise Caneira, kaleci Onur'un sol köşesinden filelerle buluşturdu: 1-1

Vittek'in, atışında kaleci Bozoviç'in solundan meşin yuvarlak filelere gitti: 1-2

Brachi'nin yerden vuruşunda Onur'un solundan top filelerle buluştu: 2-2

Soner yerden vuruşunda Bozoviç üstüne doğru gelen topu kontrol etti: 2-2

Gyorcasa'nın şutunda top sol üst köşeden ağlarla buluştu: 3-2

Zokora'nın şutunda kaleci Bozoviç sağ tarafına doğru gelen topu iki hamlede kontrol etti: 3-2

Mitroviç, kullandığı atışı golle sonuçlandırınca 4-2 üstünlük sağlayan Videoton, Trabzonspor'u eleyerek gruplara kaldı.