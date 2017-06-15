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Spor

Trabzonspor'un anlaştığı Theo Bongonda İstanbul'a geldi

Belçikalı futbolcu, geçen sezon Celta Vigo forması ile 42 maça çıktı

15 Haziran 2017 12:21

Trabzonspor, prensip anlaşmasına vardığı Belçikalı Theo Bongonda'yı İstanbul'a getirdi. 

Sezonu İspanya'nın Celta Vigo takımında tamamlayan 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, gece geç saatlerde Atatürk Havalimanı'na geldi.

Havalimanında bir grup bordo-mavili taraftar tarafından tezahüratlarla karşılanan Bongonda, kulüp yetkilileriyle beraber konaklayacağı otele hareket etti.

Belçikalı 21 yaşındaki oyuncu, geçen sezon Celta Vigo formasıyla La Liga, UEFA Avrupa Ligi ve Copa del Rey'de çıktığı 42 maçta 2 gol ve 6 asistlik performans gösterdi.

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Theo BongondaCelta VigotransferLa LigaTrabzonsporsol kanatBelçika

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