Trabzonspor'un 8 yıllık özlemi bitti; 18 maç sonra Fenerbahçe'yi mağlup etti

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor sahasında konuk ettiği Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Trabsonspor bu galibiyetle puanını 19'a yükseltti. Bu skorla Trabzonspor, Fenerbahçe'yi 18 maç sonra mağlup etmeyi başardı.

Maçtan önemli anlamlar

8. dakikada ceza alanına doğru sokulan Yusuf Yazıcı'nın şutunda kaleci Harun Tekin'i geçen top üst direğe çarparak auta çıktı.

10. dakikada Rodallega'nın pasında ceza yayı çizgisinin hemen yanından Nwakaeme'nin şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

18. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın soldan ortasında, ceza alanı içinde Slimani'nin indirdiği topu Valbuena kaleye gönderdi ancak meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

25. dakikada Yusuf Yazıcı'nın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, barajda bulunan Slimani topa elle müdahale edince karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi. 26. dakikada Rodallega'nın kullandığı penaltı atışında, kaleci Harun Tekin sağ tarafına gelen topu yatarak çeldi.

30. dakikada Abdülkadir Ömür'ün sağdan ortasında, Novak'ın kafa ile çıkardığı topu, Rodallega da kafa vuruşuyla tamamlamak istedi ancak meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'de kaldı.

45+2. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza alanı içinde Yusuf Yazıcı'nın sert şutunda, kaleci Harun Tekin, güçlükle topu uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

İkinci yarı

Pereira'nın 50. dakikada yaptığı ortaya iyi yükselen Novak topu filelerle buluşturarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Golden sonra ataklarını sıklaştıran Trabzonspor'da 75. dakikada Sosa şık bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi.

82. dakikada Fenerbahçe'de Frey farkı bire indirdi. 2-1.

Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca maç 2-1'lik Trabzonspor üstünlüğüyle tamamlandı.