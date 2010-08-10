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Spor

TRABZONSPOR'UN 79. YABANCISI JAJA TRABZON (A.A)

10 Ağustos 2010 18:39

-TRABZONSPOR'UN 79. YABANCISI JAJA TRABZON (A.A) - 10.08.2010 - Trabzonspor'un yeni transferi Avelino Coelho (Jaja), kulübe bugüne kadar transfer edilen 79'uncu yabancı ve 10'uncu Brezilyalı futbolcu oldu. Bordo-mavili klüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'da bugüne kadar 5 kıtadaki 35 ülkeden 78 yabancı futbolcunun görev yaptığı belirtildi. Trabzonspor'un bugüne kadar gerçekleştirdiği yabancı futbolcu transferlerinde 10 ile Brezilya'nın ilk sırada yer aldığı, bu ülkeyi 6'şar futbolcu ile Gürcistan ve Yugoslavya'nın izlediği kaydedilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi: ''Bordo-mavili takımımız, 5'er Belçikalı ve Ukraynalı, 3'er Makedon, Nijerya, Hırvat, Ganalı ve Polonyalı, 2'şer Alman, Kamerunlu, Gineli, Çek, Sırp ve Bulgar ve birer tane de Rumen, Danimarkalı, Azeri, İngiliz, Norveçli, Perulu, Arjantinli, Senegalli, Arnavut, Avustralyalı, Fransız, Güney Koreli, Burundili, Belaruslu, Hollandalı, Mısırlı, Nabimyalı, İsveçli ve Kolombiyalı futbolcu transfer etti.  Takımımız, tarihinde en fazla oyuncu transferini Brezilya'dan gerçekleştirdi. Oliveria Da Costa, Eduardo, Jarro, Da Silva, Aurellio, Jefferson, Eller, Marcelinho, Alanzinho ve Jaja gibi oyuncuları transfer etti.''

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