-TRABZONSPOR'UN 27 YILLIK ÖZLEMİ TRABZON (A.A) - 21.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 79 puan ile Fenerbahçe'nin arkasında averajla ikinci sırada yer alan Trabzonspor, ligin son haftasına dezavantajlı girse de 27 yıllık şampiyonluk özlemine son vermek istiyor. Ligde 6 şampiyonluğu bulunan ve en son teknik direktör Ahmet Suat Özyacızı ile 1983-84 sezonunda şampiyonluğu elde eden bordo-mavililer, Fenerbahçe'nin Sivasspor deplasmanında berabere kalması veya yenilmesi halinde ligde uzun süredir yaşadığı şampiyonluk hasretine son verme şansı yakalayacak. Lig tarihindeki 37. sezonunda 7. şampiyonluk için önünde sadece 90 dakika bulunan bordo-mavililerin, bu hedefini gerçekleştirememesi halinde şampiyonluk özlemi 28 yıla çıkmış olacak. -KARAGÜMRÜK'TEN KARABÜK'E- Trabzonspor, en son 1983-84 sezonunun son hafta sahasında Karagümrük'ü 2-0 yenerek, sezonu şampiyon olarak tamamlamış ve Hüseyin Avni Aker Stadı'nda şampiyonluk turu atmıştı. Son şampiyonluk turunu Karagümrük karşısında atan Karadeniz ekibi, bu sezon da Kardemir Karabükspor karşısında şampiyonluğu kovalayacak. -6 ŞAMPİYONLUĞU- 1974-75 sezonunda lige yükselen Trabzonspor'un, lig tarihinde 1975-76, 1976-77, 1978-79, 1979-80, 1980-81, 1983-84 sezonlarında şampiyonlukları bulunuyor.