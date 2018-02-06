Trabzonspor'un 2018 yılında galibiyeti yok

Zirve yarışında rakiplerinin puan kaybettiği haftada sahasında Göztepe ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da kaçan önemli fırsatın üzüntüsü yaşanırken, bordo-mavililer, 2018 yılında lig ve kupada oynadığı 4 maçtan da beraberlikle ayrıldı. Bordo-mavililer 2018 yılındaki ilk maçında Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda 16 Ocak'ta sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kalırken, sonraki 3 lig maçında sırasıyla Atiker Konyaspor ile 2-2, Fenerbahçe ile 1-1 ve son olarak Göztepe ile golsüz berabere kaldı.

Ligde 4 maçtır kazanamıyor

Bordo-mavililer ligdeki galibiyet hasretini de 4 maça çıkardı. Ligin 12'nci haftasındaki 4-3'lük Osmanlıspor galibiyeti ile birlikte 5 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, 17'nci haftadaki 1-1'lik Kardemir Karabükspor beraberliği ile de duraklama dönemine girdi. Bordo-mavililer ligde oynadığı son 4 maçından da 1 puanla ayrılarak, zirve yarışının içerisinde olmayı hedeflediği sezonda önemli fırsatları değerlendiremedi ve yarışın uzağında kaldı.

Yerel gazetelerden 'fırsat kaçtı' yorumu

Yerel gazeteler, 20'nci hafta mücadelesinde rakiplerinin puan kaybettiği haftada sahasında Göztepe ile berabere kalan Trabzonspor'un önemli bir fırsatı daha değerlendiremediğine dikkat çekti. Ayrıca yönetime de kongre çağrısı yapıldı.

Günebakış Gazetesi, "Betona çarptık", "Trabzonspor, tek kale oynadığı maçta Göztepe'yi geçemedi" ifadelerine yer verdi.

Karadeniz Gazetesi, "Kongre Usta'yı çağırıyor", "Verdiğiniz sözler lafta kaldı. İşte eseriniz..", "Bir bir terk ettiler, şimdi sıra sizde" yorumunu yaptı.

Taka Gazetesi, "Zirveye Beton ördü", "Trabzonspor, Göztepe'nin Portekizli kalecisini geçemedi, yarışa yeniden ortak olma fırsatını yine değerlendirmedi" başlıklarını kullandı.

Kuzey Ekspres Gazetesi, "Beto'na çarptık!", "Bordo-mavililer rakip kaleyi 16 kez yokladı ancak kaleciyi geçemedi" ifadelerini kullandı.

Sonnokta Gazetesi, "Fırtına modaya uydu!", "Ligin zirvesinin puan kaybettiği haftada Göztepe'yi geçemedik" başlıklarıyla haberi okuyucularına aktardı.

(DHA)