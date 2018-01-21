Trabzonspor'u son dakikada Orkan Çınar yaktı

Süper Lig’in 1. haftasında sahasında Trabzonspor’u ağırlayan Konyaspor, bordo-mavililer ile 2-2 berabere kaldı.

Trabzonspor’un iki golü de Burak Yılmaz’dan gelirken Yılmaz 16 golle gol krallığı yarışında zirveye yükseldi. Konyaspor’un golleri ise Milosevic ve yeni transfer Orkan Çınar’dan geldi.

İki tarafında etkili ve sert oynadığı maçta 4 golün yanında 2 kırmızı kart çıktı.

Konyaspor’da Ali Turan maçın henüz 18. dakikasında Abdülkadir Ömür’e yaptığı sert hareket sonucu direkt kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

İlk yarı golsüz berabere sona erdi

İkinci yarıda da karşılıklı gol pozisyonların olduğu maçın ilk golü 77. dakikada Konyaspor adına Deni Milosevic’den geldi.

Trabzonspor, Milosevic’in golünden 6 dakika sonra Burak Yılmaz ile beraberlik golünü attı. Yılmaz 90. dakikada takımın ve kendisinin ikinci golünü de atarak Trabzonspor’u öne geçirdi. 1-2.

Trabzonspor’lu oyuncu gol krallığı yarışında 16 gole ulaşarak zirveye oturdu.

90+3. dakikada Trabzonspor'dan Tomas Hubocan ikinci sarıdan kırmzı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın son golü ise Konyaspor’un Beşiktaş’tan sezon sonuna kadar kiraladığı Orkan Çınar’ın 30 metreden attığı frikik ile geldi. Orkan ilk maçında golle tanıştı.