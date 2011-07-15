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Spor

TRABZONSPOR PORTEKİZ'İN BENFİCA TAKIMIYLA EŞLEŞTİ ANKARA (A.A)

15 Temmuz 2011 17:14

-TRABZONSPOR PORTEKİZ'İN BENFİCA TAKIMIYLA EŞLEŞTİ ANKARA (A.A) - 15.07.2011 - Futbolda, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kuraları, İsviçre'nin Nyon kentinde çekildi. Trabzonspor, bu turda Portekiz'in Benfica takımıyla eşleşti. Bordo-mavili takım rakibiyle ilk maçını deplasmanda oynayacak. Bu turda ilk maçlar 26-27 Temmuz rövanş karşılaşmaları ise 2-3 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda diğer eşleşmeler ise şöyle: Standart Liege (Belçika) - Zürih (İsviçre) Twente (Hollanda) - Vaslui (Romanya) Dinamo Kiev (Ukrayna) - Rubin Kazan (Rusya) OB (Danimarka) - Panathinaikos (Yunanistan) Mogren (Karadağ)/Litex (Bulgaristan) - Skonto Riga (Letonya)/Wisla Krakov (Polonya) Maccabi (İsrail)/FC Borac (Sırbistan) - Maribor (Slovenya)/Dudelange (Lüksemburg) Helsinki (Finlandiya)/Bangor (Kuzey İrlanda) - Zagreb (Hırvatistan)/Neftçi (Azerbaycan) Skenderbeu (Arnavutluk)/APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Bratislava (Slovakya)/Kostan (Kazakistan) Kobenhavn (Danimarka) - Shamrock (İrlanda)/Tallinn (Estonya) Genk (Belçika) - Partizan (Sırbistan)/Skendija (Makedonya) Rosenborg (Norveç)/Breidab (İzlanda) - Pyunik (Ermenistan)/Plzen (Çek Cumhuriyeti) Zestafoni (Gürcistan)/Dacia (Moldova) - Sturm Graz (Avusturya)/Videoton (Macaristan) Valletta (Malta)/Ekranas (Litvaya) - Ligfield (Kuzey İrlanda)/BATE Borisov (Belarus) Glasgow Rangers (İskoçya) - Malmö (İsveç)/Torshavn (Norveç)

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