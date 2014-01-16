Trabzonsporlular Hrant için yürüyecek

Trabzonspor taraftarları Hrant Dink suikastının 7. yılında, Tünel’den Agos Gazetesi’ne kadar yürüyecek. 19 Ocak’ta, saat 12.00’de Tünel’de buluşacak Trabzonspor taraftarları şu açıklamayı yaptı

“Bordo mavi renklere gönül veren; emeğe, adalete, dayanışmaya ve kardeşliğe inanan Trabzonsporlular olarak; her zaman ırkçılığın-faşizmin karşısında, halkların kardeşliğinden yana olacak ve Hrant Dink için adalet istemeye devam edeceğiz. Başta Trabzonsporlu renkdaşlarımız olmak üzere, onur ve vicdan sahibi herkesi Hrant Dink için, Adalet için, katillerden hesap sormak için, halkların kardeşliği için, Buradayız Ahparig! demek için yapacağımız yürüyüşe çağırıyoruz. Hrant Dink’i unutmadık, unutturmayacağız. Adalet istiyoruz! Yaşasın Halkların Kardeşliği!”