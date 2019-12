Trabzonsporlular gözdağı veriyor

Gökhan Ünal, iyi mücadele etmeleri halinde her rakibi yenebileceklerini söyledi. Egemen ise “Hedeflerimiz doğrultusunda yola devam ediyoruz” diye konuştu





Trabzonspor’un golcü oyuncusu Gökhan Ünal ile savunmadaki başarılı oyuncusu Egemen Korkmaz, taraftarlara iddialı mesajlar gönderdiler.



Denizlispor deplasmanında attığı altın golle bordo-mavili takımı galibiyete taşıyan Gökhan, iyi mücadele ettikleri zaman karşılarındaki her takımı yenecek güçte olduklarını vurguladı. Başarılı futbolcu, “Bundan sonra her maçımız bir final. Mücadele ettiğimiz zaman karşımızdaki takımı yenecek güçteyiz. Şampiyonluğa oynuyoruz. Her maçımız final, inşallah önümüzdeki haftalarda tempomuzu daha da artırıp, daha iyi olacağımıza inanıyorum” dedi.



Denizlispor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Egemen de doğru yolda olduklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, “Belirlenen hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Genel olarak iyi mücadele ediyor ve rakiplerimize pozisyon vermiyoruz” diye konuştu.





Yeni hedef kupa Bordo-mavili takım, Fortis Türkiye Kupası 2. kademesinde çarşamba günü Karabükspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Denizlispor maçında 11’de forma giyenler koşudan sonra kondisyon çalışmaları yaptı. Sakatlığı süren Yattara’nın yanı sıra Abdülaziz, Buğra ve Fatih ise idmana katılmadı.