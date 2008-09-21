T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonsporlular gözdağı veriyor

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Gökhan Ünal, iyi mücadele etmeleri halinde her rakibi yenebileceklerini söyledi. Savunmadaki başarılı oyuncu Egemen ise “Hedeflerimiz doğrultusunda yola devam ediyoruz&

21 Eylül 2008 03:00



Gökhan Ünal, iyi mücadele etmeleri halinde her rakibi yenebileceklerini söyledi. Egemen ise “Hedeflerimiz doğrultusunda yola devam ediyoruz” diye konuştu


Trabzonspor’un golcü oyuncusu Gökhan Ünal ile savunmadaki başarılı oyuncusu Egemen Korkmaz, taraftarlara iddialı mesajlar gönderdiler.

Denizlispor deplasmanında attığı altın golle bordo-mavili takımı galibiyete taşıyan Gökhan, iyi mücadele ettikleri zaman karşılarındaki her takımı yenecek güçte olduklarını vurguladı. Başarılı futbolcu, “Bundan sonra her maçımız bir final. Mücadele ettiğimiz zaman karşımızdaki takımı yenecek güçteyiz. Şampiyonluğa oynuyoruz. Her maçımız final, inşallah önümüzdeki haftalarda tempomuzu daha da artırıp, daha iyi olacağımıza inanıyorum” dedi.

Denizlispor karşısında önemli bir galibiyet aldıklarını belirten Egemen de doğru yolda olduklarını söyledi. Tecrübeli futbolcu, “Belirlenen hedefler doğrultusunda ilerlemeye devam ediyoruz. Genel olarak iyi mücadele ediyor ve rakiplerimize pozisyon vermiyoruz” diye konuştu.


Yeni hedef kupa Bordo-mavili takım, Fortis Türkiye Kupası 2. kademesinde çarşamba günü Karabükspor’la oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. Denizlispor maçında 11’de forma giyenler koşudan sonra kondisyon çalışmaları yaptı. Sakatlığı süren Yattara’nın yanı sıra Abdülaziz, Buğra ve Fatih ise idmana katılmadı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24