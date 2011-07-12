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TRABZONSPORLU 3 YÖNETİCİ KONTROLDEN GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A)

12 Temmuz 2011 20:34

-TRABZONSPORLU 3 YÖNETİCİ KONTROLDEN GEÇİRİLDİ İSTANBUL (A.A) - 12.07.2011 - Futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Trabzonspor Kulübü'nün 3 yöneticisi ile idari menajeri sağlık kontrolünden geçirildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen Trabzonsporlu yöneticiler Hasan Yener, Recep Denizer ile Temel Tarık Kazancıoğlu ve kulübün idari menajeri Caner Çuvalcıoğlu'nun sağlık kontrolü yapıldı.  Hastanede işlemleri tamamlanan 4 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne geri götürüldü. 

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