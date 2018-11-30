Trabzonsporlu yöneticiler, teknik heyet ve futbolcular yemekte buluştu

Tolga SAĞLAM / TRABZON,(DHA)

Trabzonspor yönetim kurulu, teknik heyet ve futbolcular bugün kulübün eski Asbaşkanlarından Erol Tuna\'nın vermiş olduğu yemeğe katıldılar. Bir otelde düzenlenen yemeğe Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu, Genel Sayman Emin Kahraman, Basın Sözcüsü Zeyyat Kafkas, Yönetim Kurulu Üyeleri Özer Bayraktar, Dursun Ali Sakarya, Zafer Göktaş, Lokman Sadıklar, Tuncay Uzunal ve Kemal Ertürk, teknik direktör Ünal Karaman, futbolcular ile eski başkanlar Salih Erdem, Ahmet Celal Ataman, Özkan Sümer ve eski yöneticiler katıldı.

TUNA: “HER ZAMAN KULÜBÜMÜZÜN YANINDAYIZ”

Yemeğin açılış konuşmasını yapan eski Asbaşkan Erol Tuna, saha sonuçlarına bakmaksızın her zaman kulübümüzün yanında olduklarını belirterek, “Diğer taraftan saha sonuçlarının önemli olduğunu belirtmek isterim. Bugüne kadar Trabzonspor\'a hizmet edenleri şükranla anıyorum. Aramızdan ayrılanları rahmetle anıyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik zorluklara rağmen mali darboğazın aşılması için yönetimin gösterdiği başarıya, sporcu ve teknik heyetimizin hoşgörüsüne de ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

SÜMER: “İNŞALLAH GALİBİYETLERİN DEVAMI GELECEK”

Eski Başkan Özkan Sümer, sportif başarı veya başarısızlığın birlikteliğe etki ettiğini dile getirerek, “Fenerbahçe\'ye karşı alınan galibiyet sadece sportif bir başarı değil, camianın potansiyelini göstermesi açısından ve camianın bir düşünce içerisinde bütünleştiği taktirde nasıl bir ihtişam ortaya koyabildiğinin net, anlamlı bir sonucudur. Bu yönüyle ayrıca çok mutlu olduk. İnşallah bu galibiyetlerin devamı gelecektir” diye konuştu.

KARAMAN: “KENETLENME BİZLERE ÇOK BÜYÜK BAŞARILAR GETİRECEKTİR”

Teknik direktör Ünal Karaman önemli olanın bir olabilmek olduğunu belirterek, “Karanlığa yenik düşmeden aydınlığın açığa çıkmasına fırsat oluşturabilmeliyiz. İnşallah biz Trabzon şehri olarak Trabzonspor\'un etrafında samimi duygularla kenetleniriz. Bu kenetlenmenin bizlere çok büyük başarılar getireceğinden hiçbir şekilde şüphe duymuyorum” ifadelerini kulland.

SOSA: “FENERBAHÇE MAÇINDA İYİ BİR SONUÇ ELDE ETTİK”

Kaptan Jose Sosa ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle herkesi selamlamak istiyorum. Bu güzel gecenin tadına hep birlikte varalım istiyorum. En son yaptığım konuşmada da bu ifadeleri kullanmıştım ve sonrasında oynadığımız Fenerbahçe maçında iyi bir sonuç elde ettik. Yine aynı durumun ortaya çıkmasını temenni ediyorum.”

Geçen hafta önemli bir galibiyet aldıklarını kaydeden Olcay Şahan ise o maçtan önce de bir takım yemeği yediklerini, bu hafta da galibiyet hedeflediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından teknik direktör Ünal Karaman ve Jose Sosa, Erol Tuna\'ya forma hediye ettiler. Yemeğin sonunda ise Rodallega ve eşi Carolina\'nın 10’uncu evlilik yıl dönümü nedeniyle pasta kesildi. Kolombiyalı oyuncu jest için herkese teşekkür etti.

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