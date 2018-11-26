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Spor

Trabzonsporlu yönetici ve futboclulardan anlamlı ziyaret

TRABZON, (DHA)- Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri Lokman Sadıklar ve Kemal Ertürk ile birlikte futbolcular Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen bugün Sürmene Yakup Kalafatoğlu İlkokulu’nu ziyaret ettiler

26 Kasım 2018 19:06

TRABZON, (DHA)-
Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri Lokman Sadıklar ve Kemal Ertürk ile birlikte futbolcular Uğurcan Çakır ve Hüseyin Türkmen bugün Sürmene Yakup Kalafatoğlu İlkokulu’nu ziyaret ettiler.
Sürmene Kaymakamı Mehmet Alper Çığ ve Okul Müdürü Erdem Keleş’in de yer aldığı ziyarette yönetim kurulu üyeleri ve futbolcular bordo-mavi renkler kullanılarak hazırlanan sınıfın açılışını yaptılar. Okulda büyük bir ilgiyle karşılanan futbolcular Uğurcan ve Hüseyin, daha sonra minik öğrencilere hediye dağıttılar.

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