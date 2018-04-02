Trabzonsporlu taraftarlardan, kartal pençesi yapan Olcay'a büyük tepki

Trabzonsporlu Olcay Şahan, kaybettikleri Galatasaray maçı sonrası oyundan çıkarken Beşiktaş'la özdeşleşmiş kartal pençesi hareketi yapınca bordo-mavili taraftarın hışmına uğradı.

Trabzonspor'un milli futbolcusu Olcay Şahan, Galatasaray ile oynanan maçın bitiş düdüğüyle birlikte sarı-kırmızılı tribünlere dikkat çeken bir hareket yaptı.

Kartal pençesi yaptı

Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle biten maçın ardından tünele doğru yönelen Olcay'ın telini siler gibi yaparken eliyle 'kartal pençesi' yaptığı görüldü.

Trabzonsporluları kızdırdı

Trabzonspor'a Beşiktaş'tan transfer olan Olcay Şahan'ın tribünlere yaptığı bu hareket, siyah-beyazlı taraftarların hoşuna giderken, Trabzonsporlu taraftarların tepkisini çekti.

Yapılan yorumlardan bazıları şu şekilde: