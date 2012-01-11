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Spor

Trabzonsporlu taraftarlardan Bakan Bayraktar'a destek TRABZON (A.A)

11 Ocak 2012 14:32

-Trabzonsporlu taraftarlardan Bakan Bayraktar'a destek TRABZON (A.A) - 11.01.2012 - Trabzonspor Fırtına Gençlik Taraftar Derneği Başkanı Serkan Kalkan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın Trabzonspor'un hakkını istediğini belirterek, ''Eğer bu ülkede hak aramak ve istemek suç ise o zaman hepimiz suçluyuz'' dedi. Başkan Kalkan, dernek üyeleriyle Trabzon Gazeteciler Cemiyeti'nde düzenlediği basın toplantısında, Trabzonsporlular'ın hakları olan şampiyonluk kupasını istemelerinin bazı kesimlerce suç olarak görülmeye başlandığını söyledi. Grup olarak katıldıkları açılış töreninde Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın söylemlerinin çarpıtıldığını savunan Kalkan, ''Bakanımız Bayraktar'ın 'şampiyonluk kupasını almak için ince ayar yapıyoruz' sözleriyle aslında ne demek istediği tüm Türkiye tarafından çok iyi anlaşılmıştır. Bakanımız, Trabzonludur ve Trabzonsporlu'dur. Dolayısıyla Trabzonsporlular'ın uğradığı haksızlık karşısında duyarsız kalması yanlış olurdu'' dedi. Bayraktar'ın haktan ve adaletten yana olduğundan hiçbir şüphelerinin bulunmadığını kaydeden Kalkan, ''Bakanımız, bu haksızlığa değil Trabzonspor, Fenerbahçe de uğrasaydı eminiz ki onların da hakkını savunmaktan geri kalmazdı'' diye konuştu.

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