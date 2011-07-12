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TRABZONSPORLU TARAFTARLAR TFF KARARINI PROTESTO ETTİ İSTANBUL  (A.A)

12 Temmuz 2011 02:07

-TRABZONSPORLU TARAFTARLAR TFF KARARINI PROTESTO ETTİ İSTANBUL  (A.A) - 11.07.2011 - Trabzonsporlu bir grup taraftar, Türkiye Futbol Federasyonunun Fenerbahçe hakkında verdiği kararı protesto etti. Yaklaşık 50 kişilik taraftar grubu, İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Vatan caddesindeki yerleşkesinin karşısında toplandı.  Gruptakiler, ''şike yapanı düşürün'' şeklinde slogan atarak, protestoda bulundu.  Bir süre protestolarını sürdüren gruptakiler, daha sonra buradan ayrıldı.  Protesto gösterisi nedeniyle polis ekiplerinin emniyet müdürlüğü çevresinde geniş güvenlik önemleri aldığı görüldü.

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