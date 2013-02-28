Trabzonsporlu taraftarlar: Şike tasdik edildi

Trabzonspor taraftarları Türkiye’nin 50 ilinde PFDK üyeleri hakkında görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle suç duyurusu yaptıktan sonra İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde biraraya geldi.

'İstanbul’daki başvuru geniş bir katılımla gerçekleşti'

Trabzonspor taraftarları, PFDK üyeleri hakkında görevi kötüye kullanmak gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. İlk olarak Trabzon’da başlayan ve Anadolu’ya yayılan, yaklaşık 50 şehirde tamamlanan suç duyurularının ardından Trabzonsporlular’ın adresi bu kez İstanbul oldu. İstanbul Trabzonsporlular Platformu olarak Çağlayan Adliyesi’nde toplanan Bordo-Mavililer, hazırlanan dilekçelerle birlikte toplu halde suç duyurusunda bulundu. Eylem öncesinde basın açıklaması yapan topluluk, PFDK’nın şike sürecinde hukuksuz davrandığını ifade ederek, gerekçeli kararlarını açıklamalarıyla birlikte Tahkim Kurulu ve Etik Kurulu hakkında da suç duyurularında bulunulacağını duyurdu.

'Şike çetesi tasdik edildi'

"Türkiye’de futbol tarihimizin en büyük şike çetesi 2 Temmuz 2012 tarihinde 16. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tasdik edilmiştir. Türk Halkı’yla dalga geçer gibi, tüm maddi delillere ve geniş kapsamlı emniyet-savcılık soruşturmasına rağmen, disiplin soruşturmasında bu çeteyi aklayanlara karşı hakkımızı savunmak en büyük vatandaşlık hakkımızdır” denilen basın açıklamasında, Federasyon’un disiplin soruşturmasını yürüten ve neticelendiren kurullarının “hukuk ve vicdan dışı” kararlar aldığı ve bunun vebalini ödemekle yükümlü olduğu belirtildi. Platform Başkanı Ali Uzunay’ın yaptığı basın açıklamasında ayrıca şu görüşlere yer verildi: "Aldıkları akıl dışı, kanun dışı kararlarını, trajikomik ve fütursuzca gerekçelendiren PFDK neye güveniyor bilemiyoruz. Ama biz hukuka, adalete güveniyoruz. PFDK 6222 sayılı kanuna aykırı hareket etmiştir. PFDK kendince yeniden ortaya koyduğu ve dünyada emsali olmayan bir şike tarifi ile müsabakaların haksız menfaat olmadan yapılmasına engel olmuştur. PFDK aldığı kararlara uydurabilecek dünya üzerinde bir örnek bulamadığı için mevcut CAS kararlarını yalan tercüme ile Türk halkına servis etmiştir. PFDK dünya mizah tarihine geçecek bir kararla kişileri kurumlardan ayırmıştır. Dünyada aldıkları bu karara bir örnek dahi yoktur. PFDK kanuna, hukuka, adalete, vicdanlara ve akla aykırı kararlar almıştır. Şüphesiz ki bu kararların gerekçeleri de, en az kararların kendisi kadar akıl ve hukuk dışıdır. PFDK kendini çıkmaz bir sokağa sokmuştur. Bu sokaktan çıkış yoktur. Ne acıdır ki, sadece kendilerini çıkmaz sokağa sokmakla kalmamış, Türk Futbolu’nu da bir girdabın içine sokmuşlardır. Bugün bizler, bordomavi.net’in başlatmış olduğu Adalet Yangını için bir ateş de sen yak organizasyonunda İstanbul Trabzonsporlular Platformu olarak görevimizi yerine getirmek için Çağlayan’dayız. Kanun, hukuk ve akıl dışı hareket eden tüm kurul ve kurumlara karşı mücadele edeceğimizin bilinmesini istiyoruz.”



(Ajanslar)