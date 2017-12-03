Trabzonsporlu taraftarın salondan çıkışı da olaylı oldu

Taraftarlar, maçın oynandığı salonun girişindeki camları kırdılar

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi 9. hafta maçında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe Doğuş mücadelesinde yaşanan olaylar nedeniyle Bordo-mavili taraftarlar salon dışına çıkarılmıştı.

Hayri Gür Spor Salonu\'ndan güvenlik güçleri eşliğinde çıkarılan taraftarların tepkisi dışarıda da sürdü. Bordo-mavili taraftarlar, salondan çıkarılmalarına tepki olarak salonun girişinde yer alan turnikelerin bulunduğu alandaki camları kırdılar.

Kırılan camların görüntüleri taraftar kameralarına da yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Kırılan camların görüntüsü

- Taraftarların salonun dışında beklemesi

TRABZON / DHA