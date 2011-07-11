-TRABZONSPORLU TARAFTAR YÜRÜDÜ TRABZON (A.A) - 10.07.2011 - Trabzon'da toplanan bir grup Trabzonspor taraftarı, soruşturma kapsamında tutuklanan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'nin şikeye karıştığını öne sürerek, şampiyonluğun kendilerine verilmesi amacıyla yürüyüş yaptı. Yıldırım'ın, İstanbul özel yetkili Cumhuriyet Savcılığınca yürütülen futboldaki şike iddialarına yönelik soruşturma çerçevesinde tutuklanmasının ardından takımlarına destek vermek için kent merkezindeki Atapark'ta toplanan Fırtına Gençlik Taraftar Grubu mensubu bir grup bordo-mavili taraftar, Meydan semtine doğru yürüyüşe geçti. Trabzonspor'un renklerini taşıyan bordo-mavi bir bayrak açarak, ıslıklar eşliğinde yürüyen ve ''Para, şike işte Fener işte'', ''Trabzon uyuma takımına sahip çık'', ''Şampiyonluk hakkımız, söke söke alırız'', ''Şampiyonluk bizim, kupa bizim'' şeklinde sloganlar attı. Taraftarlar, sloganlar eşliğinde Meydan semtine ulaşıp bir süre daha takımları lehine, Fenerbahçe ile Yıldırım aleyhine tezahüratlarda bulunmalarının ardından dağıldı. Taraftar Grubu Başkanı Serkan Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aziz Yıldırım ve Fenerbahçe'nin şikeye karıştığını belirterek, şampiyonluğun Trabzonspor'a verilmesini istedi. Polislerce trafiği aksatmamaları konusunda zaman zaman uyarılan grubun yürüyüşü nedeniyle Trabzon Emniyet Müdürlüğüne bağlı ''Çevik Kuvvet'' ekiplerince de çevrede önlem alındı.