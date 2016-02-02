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Spor

Trabzonsporlu Stephane Mbia 6 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer oldu

Hebei China Fortune'ye transfer olan Mbia Çin Ligi'nde forma giyecek

02 Şubat 2016 00:09

Trabzonspor Kulübü, futbolcusu Stephane Mbia'nın Çin takımlarından Hebei China Fortune'ye transferinden dolayı 6 milyon euro bonservis bedeli alacak.

Radikal'in haberine göre, Bordo-mavili kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderdiği bildirimde, "Profesyonel futbolcumuz Stephane Mbia Etoundi'nin transferine ilişkin olarak, şirketimiz ile Hebei China Fortune Football Club Co. LTD şirketi arasında yürütülen müzakereler olumlu neticelenmiştir. Buna göre, oyuncumuz Stephane Mbia, 6 milyon euro transfer bedeli karşılığında, Hebei China Fortune Football Club Co. LTD kulübüne transfer olmuştur" denildi.

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