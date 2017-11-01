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Spor

Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneği’nden Çalımbay’a ziyaret

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPORLU Profesyonel Futbolcular Derneği yönetim kurulu üyeleri,  bordo-mavili kulübün Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ı ziyaret ederek, birlikte öğle yemeği yedi

01 Kasım 2017 18:58

Tolga SAĞLAM/TRABZON, (DHA)- TRABZONSPORLU Profesyonel Futbolcular Derneği yönetim kurulu üyeleri,  bordo-mavili kulübün Teknik Direktörü Rıza Çalımbay’ı ziyaret ederek, birlikte öğle yemeği yedi.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Asbaşkan Ahmet Çubukçu’nun da katıldığı ziyarette dernek başkanı Serdar Bali, teknik direktör Rıza Çalımbay’a hayırlı olsun dileklerini iletirken, başarı temennisinde de bulundu. Rıza Çalımbay ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Trabzonsporlu Profesyonel Futbolcular Derneği yönetim kurulu üyelerine teşekkür etti.

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