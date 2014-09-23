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Spor

Trabzonsporlu Onur: Futbolu bırakma noktasına geldim

Trabzonspor'un milli kalecisi Onur Kıvrak, hakem hatalarından yakınarak futbolu bırakabileceğini söyledi

23 Eylül 2014 15:16

Trabzonspor kaptanı Onur Kıvrak, hakem Halis Özkahya'yı ve Türkiye Futbol Federasyonu’nu eleştirerek genç yaşında futbolu bırakma noktasına geldiğini söyledi.

Bugüne kadar verdiği demeçlerinde hakemler hakkında hiç konuşmadığını belirten milli kaleci, "Anlayamıyorum, katlediyorlar, öyle bir şey ki!. Unutulmasın, bakılsın; yediğimiz gol öncesi kesinlikle faul var ama devam ettiriliyor. Maç esnasında bir şeyler söylüyorsun hakeme, tahrik edici gülümsemeler, bir şeyler; başımdan git, şuradan git, buradan git'' dedi.

 

Neyin mücadelesini veriyoruz?

 

Sözlerine devam eden Onur, ''şunu söylemek istiyorum; neyin mücadelesini veriyoruz? Trabzonspor, Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir takımıdır. Avrupa'da ülkemizi temsil ediyoruz, puanlar alıyor. Bizim sayemizde Şampiyonlar Ligi tehlikesiyle karşı karşıya kalmıyor takımlarımız. Ülkemizde Trabzonspor haritadan çıkarıldı mı? Ben mi bilmiyorum?" diye konuştu.

Türk futbolundaki güvensiz ortamdan tecrübeli kaleci, "Neyin mücadelesini vereceğiz, bilmiyorum. 26 yaşındayım, futbolu bırakma noktasına geldim, bu futbolu oynamak istemiyorum. O kadar doluyum ki, yıllardır hep aynı şeyler... Vallahi billahi sıkıldım, gerçekten sıkıldım. Sadece bunu söylemek istiyorum..." diyerek sözlerini tamamladı.

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