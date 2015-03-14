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Spor

Trabzonsporlu Mehmet Ekici Rus ekibine mi gidiyor?

Trabzonspor, bu sezon takımı şaha kaldıran yıldız oyuncuyu kaptırmamak adına şimdiden harekete geçti

14 Mart 2015 12:54

Rus kulübü Kuban Krasnodar, Mehmet Ekici transferini 11 milyon Euro'ya transferi bitirmek için düğmeye bastı. Trabzonspor yönetimi ise eski hataları tekrarlamamak adına oyuncunun serbest kalma bedelini yükseltme telaşına düştü.

Trabzonspor’a geldiği günden bu yana ortaya koyduğu futbol ve attığı frikik golleriyle taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Mehmet Ekici, şimdiden birçok Avrupa devini peşine taktı. Sözleşmesinde 11 milyon Euro’ya serbest kalma maddesi bulunan 24 yaşındaki orta sahanın, bir süredir Rusya’nın zengin kulüplerinden Kuban Krasnodar tarafından takip edildiği ortaya çıktı.  

 

Sürekli takip halindeler

 

Fanatik gazetesinde yer alan habere göre; Werder Bremen’den transfer edilen ve bu sezon çıktığı 33 maçta 10 gol, 11 asistlik performansla kariyerinin zirvesine çıkan Ekici’yi, sezon başından bu yana takip eden Rus ekibi, Trabzonspor’un Süper Lig’de oynadığı 2 maça scout ekibi göndererek oyuncu hakkında ayrıntılı bir rapor hazırlattı. Ekici hakkında oluşturulan raporun, Kuban Krasnodar’ı çalıştıran Belaruslu antrenör Leonid Kuchuk’u fazlasıyla tatmin ettiği kaydedilirken, birkaç sezondur duran top sıkıntısı yaşayan Rus temsilcisinin sezon sonunda bordo-mavili takımın kapısını çalmaya hazırlandığı bildirildi.

 

11 milyon Euro'ya serbest!

 

Trabzonspor, bu sezon takımı şaha kaldıran yıldız oyuncuyu kaptırmamak adına şimdiden harekete geçti. Daha önce Burak, Selçuk, Egemen gibi yıldızlarını serbest kalma maddeleri sebebiyle elinden kaçıran Fırtına, Ekici’nin 11 milyon Euro’luk serbest kalma maddesini 25 milyon Euro’ya çekmek için çalışmalara başladı. Daha önce yaşadığı sıkıntıları yaşamamak için harekete geçen yöneticiler, Ekici’nin sözleşmesinde değişiklik yaparak, takımdan kolay bir şekilde gitmesini engellemeyi düşünüyor.

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