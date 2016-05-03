Trabzonsporlu holiganın saldırısına uğrayan hakem Galatasaray - Rizespor maçını yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarını yönetecek hakemleri açıkladı. İlave yardımcı hakem olarak görev yaptığı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında bir taraftarın saldırısına uğrayan Volkan Bayarslan, Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşmasına orta hakem olarak atandı. Bu maçta Bayarslan'ın yardımcılıklarını Cemal Bingül, Mehmet Yıldırım yapacak. Karşılaşmanın 4. hakemi ise Koray Gençerler.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Fenerbahçe ile Torku Konyaspor arasındaki diğer yarı final maçını ise Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Baran Eraslan yapacak. 4. hakem ise Arda Kardeşler.

4 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Galatasaray-Çaykur Rizespor karşılaşması ise 20.45'te; 5 Mayıs Perşembe günü yapılacak Fenerbahçe-Torku Konyaspor maçı 19.15'te başlayacak.