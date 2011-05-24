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Spor

Trabzonsporlu Gabric yoğun bakımda

Trabzonspor'un futbolcusu Drago Gabric, yaz tatilini geçirmek üzere gittiği Hırvatistan'da trafik kazası geçirdi.

24 Mayıs 2011 03:00

T24 - Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giyen Trabzonspor'un futbolcusu Drago Gabric, yaz tatilini geçirmek üzere gittiği Hırvatistan'da trafik kazası geçirdi.


Trabzonspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'de 2010-2011 sezonunu Ankaragücü'nde kiralık olarak geçiren futbolcunun, tatilini geçirmek üzere dün Hırvatistan'a gittiği belirtildi.


Açıklamada, Split kenti yakınlarındaki güney otoyolunda otomobiliyle seyreden Gabric'in, yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracının kontrolünü kaybettiği ve kaza yaptığı ifade edildi.
Hırvat futbolcunun kazanın ardından bilinci kapalı bir durumda Split Üniversitesi Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı, kafatası ve beynine aldığı darbeler nedeniyle hayati tehlikesinin sürdüğü kaydedildi. 


Futbolcunun sağlığına kavuşması temennisinde bulunan Trabzonspor Kulübü, yaptığı açıklamada, ''Oyuncumuzun bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyor, kendisine ve ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz'' ifadelerini kullandı.


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