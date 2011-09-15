-Trabzonsporlu futbolcuların galibiyet sevinci TRABZON (A.A) - 15.09.2011 - UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde Inter'i 1-0 yenen Trabzonsporlu futbolcular da büyük sevinç yaşanıyor. Inter galibiyetini değerlendiren Tolga Zengin, havalimanında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, maça çıkarken takım arkadaşlarına soyunma odasında birkaç şey söylediğini belirterek, ''Buraya tarih yazarak geldik. Bundan sonra da tarih yazmaya devam edeceğiz dedim. Nitekim de öyle oldu'' dedi. Zor bir maç oynadıklarını ifade eden Tolga Zengin, şöyle devam etti: ''Kendi futbolumuzu oynadığımız zaman herkes neler yapabileceğimizi görüyor. Manisaspor maçı bize yakışmayan maçtı. Bunun bilincine varmamız çok güzel. Burada kendimize yakışır şekilde oynadık. Belli bölümlerinde oyunu çok güzel kontrol ettik. Golden sonra çok iyi ataklar, güzel pozisyonlar yakaladık. Tabi önümüzde bir maç var. Geçen maçın da yorgunluğu vardı. Çok güzel oldu her şey. Lille ve CSKA Moskova'nın da berabere kalması bizim avantajımız oldu. Umarım bundan sonra alacağımız puanlarla bu gruptan çıkarız.'' Trabzonspor'un galibiyet golünü atan Ondrej Celustka ise ''Bu golden sonra ben de tarihe geçtim, çok mutluyum. Kelimelerle ifade etmem mümkün değil. Gerçek yerim sağ bek, bugün de orada oynadım. Inter'in oyuncuları tehlikeli oyuncular. Elimden geldiği kadar durdurmaya çalıştım, zorlandığım oldu tabi ama takım olarak çok iyi mücadele ettik'' dedi. Attığı golü de anlatan Çek oyuncu, ''Top önüme geldiğinde golü düşündüm. Direkt hareketlendim ve vurdum. Gol olduğu için de çok mutluyum'' diye konuştu. Golü attığı için kendini çok şanslı hissettiğini ifade eden Celustka, ''Ama tabi ki bu bir ekip olayı. Takım olarak bu maçın altından kalktık. Galibiyetle evimize döndüğümüz için çok mutluyum. Atak oynamaya çalıştık. Attığım golle bunun karşılığını aldık. Golü attıktan sonra çok büyük mutluluk yaşadım'' ifadelerini kullandı. Trabzonspor'da sezon başında Slavi Prag takımından 900 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen savunma oyuncusu, attığı golle bonservis parasını çıkardı. Bu sezon için 325 bin avroluk garanti ücret ve 2 bin 605 bin avro maç başı ücret alan Çek oyuncunun attığı golle, bordo-mavili kulübün UEFA'dan 1 milyon avro civarında galibiyet parası alacağı bildirildi. Trabzonspor'un Fil Dişi Sahilli oyuncusu Didier Zokora ise Türkiye'yi çok iyi bir şekilde temsil ettiklerini belirtirken, taraftarın istediği gibi oynadıklarını ve kazandıklarını söyledi. Zokora, ''Inter çok zor bir rakip. Taraftarımız maçtan önce internette bir kampanya başlatmıştı. Bu kampanya, 'oyna, dik oyna' idi. Onların söylediği gibi oynadık. Başımız dik olarak buradan ayrıldık' diye konuştu.