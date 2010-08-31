-TRABZONSPORLU FUTBOLCULAR YORGUN TRABZON (A.A) - 31.08.2010 - Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda Antalyaspor ile golsüz berabere kalan Trabzonspor'da, Arjantinli oyuncu Gustava Colman, haftada 2 maç oynamanın kendilerini yorduğunu ve milli maç arasında toparlanıp daha başarılı sonuçlar alacaklarını düşündüğünü söyledi. Colman, Antalyaspor karşısında her zaman oynadıkları gibi oynamadıklarını belirterek, ''Buna rağmen 2 pozisyona girdik, ancak bunları değerlendiremedik. Kazanmak isterdik ama bunu gerçekleştiremedik'' dedi. Ligin ilk 3 haftasında 2 galibiyet, 1 beraberlik aldıklarını ifade eden Colman, ''Haftada 2 maç oynamak bizi yordu. Şimdi milli maç arasında toparlanıp önümüzdeki maçlarda daha başarılı sonuçlar alacağımızı düşünüyorum'' diye konuştu. -ALANZİNHO'NUN AÇIKLAMALARI- Trabzonspor'un Brezilyalı oyuncusu Alanzinho ise Antalyaspor maçında yaptıkları hataları tekrarlamamaları gerektiğini söyledi. Aldıkları 0-0'lık sonucun kendileri için iyi bir sonuç olmadığını vurgulayan Alanzinho, ''Galip gelmemiz gerekiyordu. 0-0 bizim için iyi bir sonuç değil. Daha çok çalışmak zorundayız. Bugünkü yaptığımız hataları tekrarlamamalıyız. Milli maç için verilen arayı iyi değerlendirmeliyiz'' ifadelerini kullandı. -JAJA'NIN İLK HEYECANI- Trabzonspor'un Ukrayna'nın FC Metalist Kharkiv takımından aldığı Jaja, ilk kez 11'de görev yapmanın heyecanını yaşadı. Maç sonunda teknik direktör Şenol Güneş'in beğenisini kazanan Brezilyalı oyuncu, ''Trabzonspor'a geleli iki haftalık bir süre oldu. Burada iki haftadır oynamıyorum. Geldiğim ülkede ligler daha önce başlamıştı, ancak orda da iki hafta oynamadım. O yüzden tam olarak hazır değilim'' dedi. Yüzde yüz kapasiteye henüz ulaşmadığını kaydeden Jaja, ''Hala eksiklerim var. Bu nedenle tam kapasitemi sahaya yansıtamadım. Antalyaspor maçında elimizden geleni yaptık. Başımızı öne eğmemiz gerekir. Sadece iki puan kaybettik. Biraz zaman gerekli'' diye konuştu. -CUMA GÜNÜNE KADAR İZİN- Bu arada Trabzonspor'da, futbolculara 3 gün izin verildiği bildirildi. Bugün Antalya'dan dağılan bordo-mavili futbolcuların, 3 Eylül Cuma günü yapacağı antrenmanlarla Sivasspor maçının hazırlıklarına başlayacakları belirtildi.