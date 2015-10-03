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Spor

Trabzonsporlu futbolcu gözaltına alındı

Trabzonspor, Kevin Constant'ı geçen yıl Milan'dan transfer etmişti

03 Ekim 2015 12:28

Trabzonsporlu futbolcu Kevin Constant yurt dışına gitmek isterken Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı.

Trabzonsporlu futbolcu Kevin Constant yurtdışına gitmek isterken Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Futbolcunun henüz hangi nedenle gözaltına alındığına dair net bir bilgi yok.

Trabzonspor, Gineli futbolcu Kevin Constant'ı geçen yıl 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında geçen yıl Milan'dan satın almıştı. Geçen sezon disiplinsiz hareketleri nedeniyle uzun süre kadro dışı kalan Constant, bu sezon 6 süper lig, 3 avrupa ligi maçında forma giydi.

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