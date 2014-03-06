Trabzonsporlu Emre Güral yoğun bakıma alındı

Trabzonspor'un 24 yaşındaki golcüsü Emre Güral'ın kalbinde ritim bozukluğu tespit edildi.

Spor Toto Süper Lig 'de pazartesi günü Fenerbahçe 'yi konuk edecek olan bordo-mavililer, Emre Güral'dan gelen haberle sarsıldı. Golcü oyuncu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.

Kulüp Doktoru Hakan Bodoğan, Emre Güral'ın sağlık durumu ile ilgili, "Emre'nin sabah antrenmanı sırasında şikayeti üzerine kendisini hastaneye gönderdik. Kalbinde ritim bozukluğu var. Bu nedenle hastanede gözetim altında tutuyoruz. Bir gün hastanede gözetim altında kalacak. Hayati bir riski bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.