Trabzonsporlu Ceyhun da G.Saray'da

T24 - Elmander’le transfere başlayan sarı-kırmızılılar, Selçuk İnan’dan sonra, Trabzonspor’la sözleşmesi biten Ceyhun Gülselam’ı da renklerine bağladı. Yıllık 1 milyon euro ve maç başı ücreti alacak olan genç oyuncuyla 3 yıllık anlaşma yapıldı.







Johan Elmander ve Selçuk İnan’dan sonra Galatasaray üçüncü bombasını Ceyhun Gülselam’la patlattı. Sarı-kırmızılılar, yurt içinden ikinci transferini de Trabzonspor’dan yaparken, yine bonservis parası ödemeyecek.

Sözleşmesindeki 1 yıllık opsiyonu kullanmayan Trabzonspor ile 24 yaşındaki defansif orta saha oyuncusu ile yolları ayrılırken, devreye giren Galatasaray, Fatih Terim’in kadroda görmek istediği başarılı futbolcuyu renklerine bağladı. Menajeri Alpaslan Kayabunar’la yapılan görüşmelerin olumlu sonuçlanması üzerine Ceyhun, İbiza’daki tatilini kesip Barcelona uçağıyla dün gece İstanbul’a geldi. Ceyhun’la 3 yıllık anlaşma yapıldı.

6 numaralı formayı giyecek olan Ceyhun’un her sezon için 1 milyon euro ve maç başı ücreti alacağı öğrenilirken, bugün Florya Metin Oktay Tesisleri’nde genç futbolcunun kendisini sarı-kırmızılı yapan sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi. Galatasaray Kulübü milli futbolcuyla görüşmelere başlandığını dün akşam önce borsaya bildirdi, ardından da resmi sitesinden duyurdu.

Bu arada dün tesislere giderek, Fatih Terim’le görüşen Selçuk İnan’ın da 600 bin euroluk ilk ödemesi yapıldı.

Çapraz bağlarından ameliyat olan Luis Fabiano’nun durumunu araştıran sarı-kırmızılılar, Muslera için de Lazio ile pazarlıklarını sürdürüyor. Öte yandan Galatasaray'da Tugay Kerimoğlu da Teknik Direktör Fatih Terim'in yardımcıları arasına girdi.