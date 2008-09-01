Trabzonsporlu Cale şampiyonluk istiyor

Trabzonspor'a sezon başında Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımından gelen Hrvoje Cale, öncelikle Hırvatistan Milli takımına çağrılmayı ve Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamayı hedeflediğini söyledi.



Cale, Tam Saha Dergisi'ndeki röportajında mahalle arasında oynayarak futbola başladığını belirterek, ''Evimiz Dinamo Zagreb'in stadyumuna yakın bir yerdeydi. 10-15 arkadaş stadyumun yanındaki sahada antrenman ve maç yapıyorduk. Günün birinde, Dinamo Zagreb'in altyapı antrenörlerinden biri beni izleyip beğendiğini ve takıma almak istediğini söyledi. O şekilde kulübün altyapısına girmiş oldum. Henüz 9 yaşında futbola başlamış oldum'' dedi.



Trabzonspor ile anlaşarak ilk ciddi yurt dışı deneyimini yaşadığını ifade eden Cale, ''Bence artık yeni bir arenada kendimi gösterme zamanı gelmişti. Trabzonspor'un teklifi de öyle bir zamanda geldi. Şimdi burada kendimi kanıtlamak ve iyi bir performans sergilemek amacındayım. Dinamo Zagreb'den ayrılmak için çok uzun düşünmedim. Akıl danıştığım kişiler de oldu. Şimdi Türkiye'de ve yeni takımımda olmaktan çok mutluyum. Takım arkadaşlarım adaptasyon sürecimi kısaltmam için bana epeyce yardımcı oluyor. Daha önce Trabzonspor'da oynayan Vugrinec, bana yol gösterdi. Trabzonspor'un teklifi bana ulaştığında ilk yaptığım Vugrinec'e telefon etmek oldu. Bana Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu ve şehirde futbola ilginin çok yüksek olduğunu söyledi. Zaten kariyerimde yeni bir sayfa açmak için gelmeye istekliydim, ama onun sözleri de bana yol gösterdi'' şeklinde ifade etti.



Trabzonspor ile dört yıllık bir sözleşme imzaladığını kaydeden Cale, bundan sonra hedeflerine ilişkin olarak ise, ''Kariyerimin yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Daha zorlu bir lige geldim ve zorluk derecesi daha yüksek maçlara çıkacağım. Bu da kendimi geliştirmem anlamında iyi bir fırsat. Bu aşamadan sonra, Hırvatistan milli takımına çağrılmak ve Trabzonspor ile şampiyonluk yaşamak öncelikli hedeflerim olacak'' diye konuştu.



''BASKIYA ALIŞIĞIM''



Trabzonspor'daki şampiyonluk baskısından etkilenmeyeceğini kaydeden Cale, ''Baskı hiç korkutmuyor, çünkü Dinamo'dan bu çeşit baskılara alışığım. Orada da bizden beklentiler yüksekti. İster Real Madrid ile oynayın isterseniz küme düşme potasından bir takımla, camia ve taraftarlar her maçtan galibiyet beklentisi içindeydi. Çok yetenekli oyunculardan kurulu bir takıma sahiptik ve son dönemde birçok başarıya ulaştık. Gördüğüm kadarıyla Trabzonspor'da bu sezon kurulan yeni ekip de oldukça kuvvetli. Bu nedenle 24 yıllık büyük beklentiyi karşılayacağımızı düşünüyorum'' diye konuştu.



İspanya liginde oynamayı ve Real Madrid formasını giymek istediğini dile getiren Cale, Zinedine Zidane'a büyük hayranlık duyduğunu, Roberto Carlos ve Zambrotta'nın da beğendiği oyuncular arasında yer aldığını kaydetti.



Trabzonspor'da oda arkadaşı Selçuk İnan ile iyi anlaştığını ifade eden Cale, İngilizce bilen Ergin, Serkan, Yattara ve Song ile sohbet ettiğini ve takımdaki herkesin kendisine yakınlık gösterdiğini belirtti.



Cale, ''sağ, sol, tamam, günaydın, yoruldum'' gibi Türkçe kelimeler öğrendiğini de ifade etti.



''MİLLİ TAKIMA ÜZÜLDÜM''



Hırvatistan Milli Takımı'nın Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'ye yenilmesine üzüldüğünü ifade eden Cale, ''Çünkü eğer Türkiye'yi geçebilselerdi şampiyonluğa kadar gidebilirlerdi. Türkiye yenilgisi berbat bir deneyimdi. Maç bitiminde ağlamaklı oldum. Karşılaşmadan sonra takımın oteline gidip arkadaşlarımı teselli etmek istedim, ama 5-10 dakikadan fazla dayanamadım. Çok kötü durumdaydılar. Başka bir yandan bakarsak da futbolu sevmemizin nedeni bu. Ne zaman ne olacağını bilemiyorsunuz'' dedi.



Cale, Dünya Kupası elemelerinde milli takıma çağrılmak için elinden geleni yapacağını kaydederek, ''Benim yapmam gereken Trabzonspor'da iyi performans sergilemek ve teknik direktör Bilic'in beni fark etmesini beklemek'' diye konuştu.

