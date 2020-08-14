T24 LogoT24 Logo
Spor

Trabzonsporlu bir futbolcunun Koronavirüs testi pozitif çıktı

14 Ağustos 2020 13:21

Trabzonspor, bir futbolcusunun yeni tip Koronavirüs (Covid-19) test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

Bordo-mavililerin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, oyuncunun genel sağlık durumunun iyi olduğu, ev izolasyonuna alındığı ve tedavisine başlandığı belirtildi.

Trabzonspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde: "Trabzon’da bulunan Futbol A takımımızdaki bir oyuncumuzun, COVID-19 belirtileri hissetmesi nedeniyle yaptırdığı PCR testi pozitif çıkmıştır. Genel sağlık durumu iyi olan futbolcumuz ev izolasyonuna alınmış ve tedavisine başlanmıştır.

17.08.2020 tarihinde yeni sezon hazırlıkları için tesislerimizde toplanacak olan takımımıza aynı gün guruplar halinde rutin Covid 19 test uygulaması yapılacaktır."

ETİKETLER

trabzonsporkoronavirüspozitif
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24