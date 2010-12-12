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TRABZONSPOR İLK YARIYI LİDER BİTİRMEYİ GARANTİLEDİ ANKARA (A.A)

12 Aralık 2010 23:35

-TRABZONSPOR İLK YARIYI LİDER BİTİRMEYİ GARANTİLEDİ ANKARA (A.A) - 12.12.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta tek maç dışında tamamlanırken, Trabzonspor, haftayı galibiyetle kapatarak ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi. Bu hafta İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne konuk olan Trabzonspor, 2. dakikada Burak'ın golüyle 1-0 öne geçti. İstanbul Büyükşehir Belediyespor, 40. dakikada Tum'un golüyle eşitliği yakalasa da Burak, 73. dakikada kullandığı penaltıyı gole çevirdi ve takımını 2-1 öne geçirdi. Trabzonspor, 76. dakikada Umut'un bulduğu golle maçtan 3-1 galip ayrıldı ve puanını 39'a çıkardı. En yakın rakibi bir maçı eksik Bursaspor'a 9 puan fark atan bordo-mavili ekip, böylece ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi. Fenerbahçe, yoğun kar yağışı altında yapılan günün son karşılaşmasında, deplasmanda Ankaragücü'ne 2-1 yenildi. Ev sahibi takım, 62. ve 73. dakikalarda Sestak'ın bulduğu gollerle 2-0 öne geçti. Uzatma dakikalarına kadar gol arayışları sonuç getirmeyen Fenerbahçe, 90+3'de Niang'ın golüyle farkı 1'e indirse de maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. Fenerbahçe'nin 3. sıradaki yeri değişmezken Ankaragücü, 1 basamak yükselerek 11. sıraya yerleşti. Günün diğer bir maçında Gaziantepspor, sahasında Kayserispor'u 2-0 yendi.  Ligde 16. hafta, yarın yapılacak Bursaspor-Kasımpaşa maçıyla tamamlanacak. Spor Toto Süper Lig'de son puan durumu şöyle: TAKIMLAR                        O   G   B   M   A   Y  AV   P  ------------------------------------------------------------- 1. TRABZONSPOR                 16  12   3   1  37  10  27  39 2. BURSASPOR                   15   9   4   2  25  10  15  31 3. FENERBAHÇE                  16   9   3   4  39  21  18  30 4. KAYSERİSPOR                 16   8   5   3  20  12   8  29 5. BEŞİKTAŞ                    16   8   3   5  24  17   7  27 6. KARDEMİR D.Ç. KARABÜKSPOR   16   7   3   6  28  24   4  24 7. BÜYÜKŞEHİR BLD.SPOR         16   7   2   7  20  17   3  23 8. GAZİANTEPSPOR               16   6   5   5  14  14   0  23 9. MEDİCAL PARK ANTALYASPOR    16   6   4   6  17  20  -3  22 10. GALATASARAY                16   6   2   8  18  21  -3  20 11. ANKARAGÜCÜ                 16   5   5   6  22  27  -5  20 12. ESKİŞEHİRSPOR              16   4   7   5  15  17  -2  19 13. MANİSASPOR                 16   6   1   9  21  25  -4  19 14. GENÇLERBİRLİĞİ             16   4   5   7  15  23  -8  17 15. SİVASSPOR                  16   3   6   7  17  31  -14 15 16. KONYASPOR                  16   3   5   8  17  26  -9  14 17. BUCASPOR                   16   2   6   8   9  21  -12 12 18. KASIMPAŞA                  15   1   5   9  13  35  -22  8

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