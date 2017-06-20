Trabzonspor'dan Visca atağı

Yeni sezon için Kamil Ahmet Çörekçi ve Theo Bongonda ile anlaşarak transfer sezonunu açan bordo mavili kulüp, Başakşehir’de başarılı bir performans ortaya koyan sağ kanat oyuncusu Edin Visca’yı transfer etmek istiyor. Teknik direktör Ersun Yanal’ın da 27 yaşındaki Visca'nın transfer edilmesini istediği belirtildi.

Yusuf Erdoğan'la takas

Trabzonspor’un, takımdan ayrılma isteği bulunan Yusuf Erdoğan’ı Visca transferi için takasta kullanmayı planlayabileceği öğrenildi. Bordo mavili kulübün Visca'nın transferi için Medipol Başakşehir Kulübü'ne ayrıca bir miktar da ödeme yapmayı gözden çıkardığı bildirildi.



Takımından ayrılmak istediği ifade edilen Visca, geride kalan sezonda Medipol Başakşehir’de görev aldığı 43 maçta 10 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.