Trabzonspor'dan transfer çılgınlığı: 33 futbolcu için 32,5 milyon euro

Trabzonspor yönetimi, yeni sezon öncesi A takımda 33 futbolcuyu kapsayan dev bir operasyon gerçekleştirdi. Hamlenin büyüklüğü; 21 milyon euro maliyet ve 11,5 milyon euro gelir olmak üzere toplam 32,5 milyon euroyu buldu.

Yeni teknik direktörü Vahid Halilhodzic yönetiminde gözünü şampiyonluğa diken bordo-mavililer, bu hedefinde ne kadar kararlı olduğunu üst üste gelen imzalarla gösterdi.

Karadeniz ekibi, 2013-2014 sezonunun tamamlanmasının ardından geçen iki aylık sürede 19 transfer gerçekleştirirken, şimdiden 15 oyuncuyla (biri yeni transfer) yollarını ayırdı.

En pahalısı Cardozo

Gökhan Karataş’ın Radikal’deki haberine göre, Spor Toto Süper Lig'in başlamasına iki hafta kala, 4'ü yabancı toplam 19 transfer için kulüp kasasında 20 milyon 210 bin Euro bonservis bedeli çıktı. Gelenler arasında en pahalı isim, Benfica'dan 5 milyon Euro'ya alınan Paraguaylı santrafor Oscar Cardozo oldu. Bu alanda ikinci sırayı, Kayserispor'dan 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen 24 yaşındaki orta saha Sefa Yılmaz aldı. Üçüncülük ise Milan'a 2.5 milyon Euro ödenen 27 yaşındaki sol bek Kevin Constant'ın oldu.

Öte yandan yabancı kontenjanında yer açmak için gönderilen Ondrej Celustka ve Marc Janko'ya ödenen fesih bedeliyle birlikte, transfer maliyeti 20 milyon 912 bin Euro'ya çıktı.

19 futbolcu için 20 milyon 210 bin euro

Gökhan Karadeniz (Altınordu): 900 bin Euro

Anıl Taşdemir (Orduspor): 1,2 milyon TL

Kurtuluş Yurt (Bandırmaspor): 200 bin TL

Ferhat Yazgan (Wolfsburg): 90 bin Euro

Essaid Belkalem (Watford): 450 bin Euro

Oscar Cardozo (Benfica): 5 milyon Euro

Kevin Constant (Milan): 2,5 milyon Euro

Musa Nizam (Antalyaspor): 750 bin Euro + 600 bin TL

İshak Doğan (Karabükspor): 1 milyon 750 bin Euro

Sefa Yılmaz (Kayserispor): 3,5 milyon Euro

Mehmet Ekici (Werder Bremen): 1,5 milyon Euro

Serdar Gürler ve Deniz Yılmaz (Elazığspor): 9 milyon TL

Serhat Çakmak (Ajax), Yusuf Erdoğan (1461 Trabzon), Carl Medjani (Monaco), Fatih Atik (Guingamp), Turgut Doğan Şahin (Gaziantepspor), Salih Dursun (Galatasaray).

11 milyon 475 bin euro gelir

Bordo-mavili kulüp, yeni sezon öncesi 4'ü yabancı toplam 15 futbolcuyla yollarını ayırdı. Olcan Adın, Göksu Alhas, Gökhan Alsan, Abdullah Karmil, Paulo Henrique ve Adrian Mierzejewski ile 400 bin TL ödeyip bonservisini alan Batuhan Karadeniz, kulübe 11 milyon 475 bin Euro gelir sağladı.

Galatasaray'a imza atan Olcan ve Çin Süper Ligi'ne giden Henrique, bu alanda 4'er milyon Euro ile zirveyi paylaştı.

Trabzonspor, Halilhodzic'in kadroda düşünmediği Ondrej Celustka (112 bin Euro) ve Marc Janko (600 bin Euro) için 712 bin Euro fesih bedeli ödemeyi kabul etti. Ayrıca 3 futbolcunun sözleşmesi karşılıklı feshedilirken, 3 futbolcu da bedelsiz olarak gönderildi.

Olcan Adın (Galatasaray): 4 milyon Euro

Paulo Henrique (Shanghai Greenland): 4 milyon Euro

Adrian Mierzejewski (Al-Nasr): 3.2 milyon Euro

Abdullah Karmil (Adanaspor): 250 bin TL

Göksu Alhas ve Gökhan Alsan (Şanlıurfaspor): 150 bin TL

Batuhan Karadeniz (fesih): 400 bin TL ödedi

Anıl Taşdemir (Kayserispor), Abdulkadir Özdemir (Şanlıurfaspor), Mehmet Kuruoğlu (Boluspor), Şahin Aygüneş (fesih), Alim Öztürk (fesih), Torric Jebrin (fesih).

Halilhodzıc: 10 transfer olmazsa kalmam

Teknik direktör Vahid Halilhodzic, Avusturya kampında 3-1 kaybedilen Augsburg maçının ardından yönetime çok net bir mesaj göndermişti. Halilhodzic “10 oyuncu transferi bekliyorum. Bu değişiklik acil bir şekilde gerçekleşmezse burada kalmayacağım. Açık ve net bir şekilde söylüyorum” demişti.

Bordo-mavili takıma birinciliğe oynamak için geldiğini vurgulayan Halilhodzic, "Bazı şeylerde geç kaldık. Takım lige hazır değil, olmayacak. O yüzden çok sinirliyim. Gelecek günlerde çok farklı farklı şeyler gelişebilir, göreceğiz. Takviyeler sonrası 4-5 aya ihtiyacımız var. Sahaya süreceğimiz 11'in hepsinin Zidane olduğunu farz etseniz, o da işlemez. Oyun anlayışını oturtmak için birkaç aya ihtiyacım var. O yüzden biraz tedirginim" ifadelerini kullanmıştı.

Rest işe yaradı! 14 günde 9 transfer

Boşnak teknik adamın, 3 Ağustos tarihinde oynanan karşılaşmadan sonra yaptığı sert açıklamalar camiada soğuk duş etkisi yarattı. Transfer çalışmalarını hızlandıran yönetim, 14 günde 9 transfer gerçekleştirdi. Sırasıyla Essaid Belkalem, Oscar Cardozo, Carl Medjani, Fatih Atik, Musa Nizam, İshak Doğan, Kevin Constant, Sefa Yılmaz ve Mehmet Ekici, kendilerini bordo-mavili renklerine bağlayan sözleşmeye imza attılar.

Kolo Toure'den kötü haber

Trabzonspor'da Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Liverpool forması giyen Kolo Toure ile anlaştıklarını ve yakında İstanbul 'a getirip imza attıracaklarını söyledi. Ancak yıldız oyuncudan, bordo-mavili kulübün bir numarasına yalanlama geldi. 33 yaşındaki stoper, "Trabzonspor benden çok kariyerimle ilgileniyor. Liverpool'da mutluyum. Rekabeti seviyorum. Bu yüzden kalmaya karar verdim. Şu an planlarım arasında Trabzonspor yok" dedi.

Garip transfer

PTT 1. Lig ekibi Orduspor'dan 1,2 milyon TL bonservisle Trabzonspor'a geçen Anıl Taşdemir'in, bordo-mavili forma altında tek resmi maça çıkmadan Kayseri'nin yolunu tutması şaşkınlık yarattı. Karadeniz temsilcisi, Sefa Yılmaz'ın transferi karşılığında 26 yaşındaki oyuncuyu Kayserispor'a verdi. Orta saha oyuncusu, geçtiğimiz günlerde yeni kulübüyle 3 yıllık sözleşme imzaladı.