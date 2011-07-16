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Spor

TRABZONSPOR'DAN TARAFTARA ÇAĞRI TRABZON (A.A)

16 Temmuz 2011 15:00

-TRABZONSPOR'DAN TARAFTARA ÇAĞRI TRABZON (A.A) - 16.07.2011 - Trabzonspor Kulübü, yarın İstanbul'da bordo-mavili taraftarların Türkiye Futbol Federasyonu'nu protesto etmek amacıyla yapmayı planladığı yürüyüş konusundaki kararını gözden geçirmelerini istedi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, son dönemde ülke futbolundan başlayıp bütün Türkiye'yi etkisi altına alan sürecin, başından beri büyük bir dikkat ve hassasiyetle takip edildiği belirtildi. Adli sürecin sağlıklı ilerleyebilmesi ve hukukun üstünlüğünün tartışılmaması adına gelişmelerin sağduyuyla değerlendirilerek izlenmesinin, böyle durumlarda yaşanması muhtemel bilgi kirliliğinin de ortadan kaldırılması adına büyük önem taşıdığı vurgulanan açıklamada, ''Kulübümüzün tercih ettiği bu duruşun, camiamızı oluşturan tüm unsurlara da sirayet etmesi, kuşkusuz hepimizin ortak menfaatinedir. Böylesi tartışmalı ortamlarda haklı olmak kadar haklı kalabilmek de dikkat ve sorumluluk istemektedir. Trabzonspor Kulübü bu dikkat ve sorumluluğu sürecin başlangıcından sonuna kadar sürdüreceğini daha önce de deklare etmiş, tavırlarıyla göstermiştir'' ifadesine yer verildi. Bordo-mavili kulübün büyüklüğünde en etkin rolü oynayan, kulübün gerçek sahibi taraftarların da bu konuya benzer yaklaşımı göstereceğine inancın tam olduğu bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Her türlü yanlış anlaşılmaya fırsat verebilecek, kulüp menfaatlerinin aleyhine sonuçlar doğurabilecek ve sakinlikle geçilmesi gereken bir dönemin daha da hareketlenmesine yol açabilecek bu eylemin, yeniden gözden geçirilmesi büyük Trabzonspor taraftarlarından ricamızdır. Gerçekler bu yöndeyken Trabzonsporluların konuya gereken hassasiyeti göstereceğine inanıyor, tüm yetkililerin bu belirsizlik sürecinde hukukun üstünlüğünü ön plana alarak sorumluluklarının gereğini yerine getirmelerini bekliyoruz.''

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