Trabzonspor'dan 'Şike dosyası kapanmıştır' diyen TFF'ye: Bunlar son çarpınışlar

Yargıtay kararı sonrasında TFF adına ilk değerlendirmeyi yapan ve sportif yargılamanın yapıldığını ve konunun kendileri için artık kapandığını söyleyen TFF Basın Sözcüsü Mete Düren'e Tarbzpsnpor'dan sert tepki geldi: Son çırpınışları.

Türkiye Futbol Federasyonu Basın Sözcüsü Mete Düren, Yargıtay kararı sonrasında NTV Spor'a yaptığı açıklamada sportif kararın verildiğini ve konunun kendileri için kapandığını söyledi. Düren şu açıklamayı yaptı; "Dosya spor hukuku açısından tarafımızca ele alınmıştır, karara bağlanmıştır ve bizim için kapanmıştır."

'Bunlar TFF'nin son çırpınışları'

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Ali Uzunay ise TFF Basın Sözcüsü Mete Düren’in, açıklamalarına çok sert tepki gösterdi. Uzunay, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Yargıtay’ın kararından sonra bu onların keyfine kalmış bir şey değil. Verilen karar ortada. Yani şu anda bu cezanın onaylanması demek bizim önümüzün açılması demektir. Futbol Federasyonu ne kadar bunun arkasında duracak. Bizde son noktaya kadar gideceğiz. Elimizden ne geliyorsa son noktaya kadar biz de bu işte kararlıyız. Bunu Futbol Federasyonu da iyi biliyor. Bu da onların son çırpınışları. Bu aşamadan sonra UEFA ve FIFA da devreye girer. Biz de bu konuda gereken tüm adımları atacağız" dedi.