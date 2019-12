Trabzonspor'dan sert çıkış!

Trabzonspor, yaşanan hakem hataları üzerine sert bir bildiri yayınladı! Takımın ligde arayı açmak üzereyken yanlışlar serisi ile yarışın gidişatının değiştirildiğini, Bursa maçındaki ofsayt golünün de planın parçası olduğunu öne süren yönetim, bir çok çaprıcı göndermede bulundu!



Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, ''Bursaspor maçında yediğimiz ofsayt gol, bütün parçalar birleştirildiğinde tarafımızdan bir hakem hatası olarak değil, kasıtlı bir planın parçası olarak görülmektedir'' dedi.



Kulüp asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ve kulüp genel sekreteri Hasan Yener, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklama yaptı.



Yönetim kurulu adına yazılı açıklamayı okuyan Hasan Yener, ligin 12. haftasında sahalarında yaptıkları Sivasspor maçında hakem hatalarının başladığını ve bunun 2-1 yenildikleri Bursaspor maçıyla geldiği noktanın kulüp tarafından kabul edilemez bir boyuta taşındığını belirterek, ''Bugüne kadar yaşanan gelişmelere ve hakem olaylarına karşı takındığımız hoşgörülü yaklaşım tarzı bir tevazu olarak değil, bir ahmaklık olarak algılanmış olacak ki bu yöndeki olumsuzluklar devam etmektedir. Söz konusu tavrımız yenilgi sonrasında gösterilen bir tepki değil haksızlığa ve kasıtlı davranışlara karşı bir duruş olarak değerlendirilmelidir'' diye konuştu.



Bordo-mavili takımın ligde arayı açmak üzere olduğu haftalarda başlayan bir dizi yanlışlar serisinin bugün ligin dengesini değiştirdiğini ve yarışın gidişatını apaçık belirlediğini savunan Yener, şöyle konuştu:



''Bursaspor maçında yediğimiz ofsayt gol bütün parçalar birleştirildiğinde tarafımızdan bir hakem hatası olarak değil, kasıtlı bir planın parçası olarak görülmektedir. Gösterdiğimiz bu tepki Bursaspor maçındaki mağlubiyetimizin gölgelenmesi olarak yorumlanmamalıdır. Bizler yönetim olarak elbette içimizdeki yanlışların düzeltilmesi konusunda gereken çabayı göstereceğiz. Ancak bu sezon yaptığı yatırım ve her yönüyle olumlu bir tavır sergileyen kulübümüzün futbol olarak yaşadığı sıkıntıların faturasını kesmek genç bir hakeme kalmamıştır.''



Yener, şöyle devam etti:



''Bursaspor maçına gelene kadar yaşadığımız hakem hatalarının bu maçta da ayyuka çıkması ve karşılaşmadan bir gece önce gösterilen Tahkim Kurulu işgüzarlığı ister istemez kafalardaki soru işaretlerini artırmaktadır. Tahkim Kurulu eminiz bu duyarlılığını bundan sonraki taleplerde gösterecektir. Geçtiğimiz sezon esame listesinde yapılan belgeli yanlışlık ortadayken Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında yaşanan olaydaki suçluları açıklayıp kamu vicdanını rahatlatması beklenen Futbol Federasyonu'nun herhalde Sivasspor maçıyla takımımız aleyhine başlayan seri hatalara karşı mantıklı açıklaması olacaktır.



İnandığımız, güvendiğimiz ve bunu her fırsatta dile getirdiğimiz Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Mahmut Özgener'den olaylara müdahil olarak, her konuda Türk futboluna örnek olan yapısını devam ettirmesini ve kamuoyunu rahatlatacak bir yaklaşım sergilemesini bekliyoruz. Aksi halde Trabzonspor yönetimi olarak kulübümüzün haklarını her platformda korumak adına gereken tavrı göstereceğimizin bilinmesini isteriz. Bundan sonra sahada yapılacak benzer hatalara karşı sessiz kalmayıp gerekli tavrı sergilenecektir.''



Kulüp Asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu ise Trabzonspor'un bu yıl ligdeki konumunun bazı kesimleri rahatsız ettiğini sandıklarını ifade ederek, ''Son maçlardaki birçok hakem kararı ve tutumun hatadan öte bir konum alması üzerine böyle bir açıklama yaptık. Bu mesajdan herkes üzerine düşen hisseyi alıp daha adil bir lig oynanması gayreti içinde olunacağına inanmak istiyoruz'' dedi.



