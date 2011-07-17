-TRABZONSPOR'DAN SERKAN BALCI AÇIKLAMASI TRABZON (A.A) - 17.07.2011 - Trabzonspor Kulübü, futbolda şike iddialarına yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan 2 kişinin teknik takibe takılan telefon konuşmalarında Serkan Balcı'nın adının geçtiği yönündeki iddialara ilişkin ''Oyuncumuz Serkan Balcı, yönetim kurulumuza bahse konu kişilerle hiçbir diyaloğunun bulunmadığını, hatta kendilerini tanımadığını dahi açıkça dile getirerek, bugüne kadar futbol hayatı boyunca şerefiyle mücadele ettiğini, bundan böyle de aynı şekilde yoluna devam edeceğini vurgulamıştır'' açıklamasında bulundu. Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, bazı medya organlarında Trabzonsporlu futbolcu Serkan Balcı'nın geçen sezon Beşiktaş ile oynanan lig maçında bilerek oyundan atıldığı yönünde haberlere yer verildiği anımsatıldı. -SUÇLUYLA SUÇSUZU ADALETİN HASSAS TERAZİSİ BELİRLESİN- Serkan Balcı'nın böylesine bir davranış içerisine girmesinin mümkün olamayacağı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: ''Serkan Balcı, gerektiğinde söz konusu haberler hakkında şahsen yasal süreci başlatacağının da bilgisini vermiştir. Trabzonspor Yönetim Kurulu olarak takım kaptanlarımız arasında yer alan bu sporcumuza güvenimiz sonsuzdur. Serkan Balcı, takımımızın en önemli oyuncularından biridir ve kulübümüzün formasını giymeye başladığı ilk günden itibaren gerek verimi gerek de davranışlarıyla her zaman örnek olmuştur. Bu gerçekler ışığında beklentimiz, oyuncumuzun delilsiz suçlamalara muhatap edilmemesidir. Ülke futbolu adına son derece kritik bir süreçten geçtiğimiz bu günlerde tüm kesimleri bir kez daha sağduyulu davranmaya çağırıyor, suçluyla suçsuzun ayrımının sadece adaletin hassas terazisi tarafından belirlenmesini arzuladığımızı kamuoyuna duyuruyoruz.''