-TRABZONSPOR'DAN ''SAKATLIK'' AÇIKLAMASI TRABZON (A.A) - 04.04.2011 - Trabzonspor Kulübü Doktoru Hakan Ayaz, bordo-mavili ekibin hafta sonu Konyaspor ile yaptığı maçta darbe sonucu sakatlanan bordo-mavili oyuncuların durumuyla ilgili açıklama yaptı. Ayaz, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un 2 Nisan'da Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda oynadığı Konyaspor maçında sol arka adalesine aldığı darbe sonucu oyundan çıkmak zorunda kalan Serkan Balcı'nın bugün yapılan MR kontrolünde, aynı yerde birinci derece gerilme meydana geldiğinin belirlendiğini vurguladı. Serkan'ın klinik olarak ağrılarının devam ettiğini belirten Ayaz, bu oyuncunun henüz antrenmanlara katılacak durumda olmadığını belirterek, ''Serkan'a yoğun bir tedavi uygulayarak, oyuncumuzu Galatasaray maçına yetiştirmeye çalışıyoruz'' dedi. Konyasporlu Zayetta ile girdiği ikili mücadelede darbe alan Giray Kaçar'ın burun kemiğinde çatlak tespit edildiğini dile getiren Ayaz, bu durumun, Giray'ın Galatasaray karşılaşmasında oynamasına engel teşkil etmeyeceğini bildirdi. Ayaz, aynı karşılaşmada Zayetta ile 2 kez çarpışarak kafa travması geçiren Burak Yılmaz ile ilgili ise şunları kaydetti: ''Burak'ın aldığı birinci darbede kafa derisinde küçük bir kesik meydana geldiğini tespit ettik ve o andaki müdahaleyle maça devamını sağladık. Bu oyuncumuzun aldığı ikinci darbedeyse sol kafa tası yan kemiği üstünde, cilt altında ödem ve kanama medyada geldi. Burak'ın muayenesi sonucunda teknik heyet tarafından kenara alınana kadar oyuna devam etmesinde sakınca görülmedi. Ancak müsabakanın bitimiyle birlikte kendisini kontrol amaçlı hastaneye götürdük. Yapılan beyin cerrahi muayenesi ve tomografi tetkikleri sonucunda, sol temporal adale içerisinde kanama tespit edildi. Buna göre Burak'ın olası bir beyin kanaması ihtimaline karşılık hastanede müşahede altında tutulması gerekli görüldü. Şu andaki genel durumu ve muayene bulguları iyi olan Burak'ın maç oynaması konusunda gerekli şartların oluşup oluşmadığının belirlenmesi amacıyla hafta içinde tekrar kontrol tomografisi ve MR'ları çekilerek, durumu değerlendirilecek.''