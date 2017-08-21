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Spor

Trabzonspor'dan sakatlık açıklaması

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü, Fenerbahçe maçında kasığındaki ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Burak Yılmaz ve yüzüne darbe alan Juraj Kucka’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

21 Ağustos 2017 20:07

TRABZON, (DHA)- TRABZONSPOR Kulübü, Fenerbahçe maçında kasığındaki ağrı nedeniyle oyuna devam edemeyen Burak Yılmaz ve yüzüne darbe alan Juraj Kucka’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.
Bordo mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, \"Dün akşam Fenerbahçe’ye karşı oynadığımız karşılaşmada oyuncumuz Kucka’nın yüzüne aldığı darbe sonucunda burnunda çökmeli kırık tespit edilmiş olup, bugün yapılan operasyonla çökme düzeltilmiştir. Kucka kendisi için hazırlanacak özel maskeyle çalışmalara katılabilecektir.
Yine aynı karşılaşmada kasığında oluşan ağrı nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Burak Yılmaz’a ise yarın MR çekimi gerçekleştirilecektir\" denildi.

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