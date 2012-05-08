Trabzonspor'dan PFDK'ya: Sorunları halının altına süpürmeyin

PFDK'nın kararına ilişkin açıklama yapan Trabzonspor, "Federasyonu yönetenler bir an önce şapkalarını önlerine koyup düşünmeli ve gereğini yapmalıdırlar, sorunlar halının altına süpürülmekte'' dedi.

Trabzonspor Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun (PFDK), yaşanan şike gündemine yönelik kararlarını nihayet açıkladığını ancak bu durumun, kaosu bitirmek yerine daha da büyük sorunları beraberinde getireceğinin habercisi olduğunu savundu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan açıklamada, PFDK'nın kararlarının şahıs ve kulüplerle ilgili tamamı yorumlandığında sorunların adeta halının altına süpürüldüğü izlenimi uyandırdığı belirtildi.

Kararların spor kamuoyu ile vicdan sahibi Türk insanını tatmin etmediği vurgulanan açıklamada, ''Futbol Federasyonu ve ona bağlı disiplin kurulu ne yazık ki futbolun koruduklarını iddia ettiklerini marka değerini özellikle uluslararası ortamda yerle bir etmiş, Türkiye'yi suçun işlendiği ancak cezalandırılamadığı bir ülke konumuna getirmiştir. Bu federasyonu yönetenler bir an önce şapkalarını önlerine koyup düşünmeli ve gereğini yapmalıdırlar'' ifadelerine yer verildi.