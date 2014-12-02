Trabzonspor'dan 'Oscar'lık kapanış

UEFA Avrupa Ligi'nde adını bir üst tura yazdıran Ersun Yanal yönetimindeki Trabzonspor, ligin 11. haftasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Hüseyin Avni Aker Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Trabzonspor'a galibiyeti getiren golleri hat-trick yapan Oscar Cardozo ve Özer Hurmacı kaydederken Gençlerbirliği'nin tek sayısı ise Mervan Çelikten geldi.

Bu galibiyetle Trabzonspor puanını 18'e çıkarırken Gençlerbirliği ise 13 puanda kaldı.

Maçtan önemli dakikalar

7. dakikada Cardozo'nun ceza alanı dışından yerden şutunda kaleci Dahlin, yatarak topu kontrol etti.

8. dakikada Trabzonspor öne geçti. Özer Hurmacı'nın soldan ortasında, savunmanın uzaklaştırmak istediği top Cardozo'nun önüne düştü. Bu futbolcunun penaltı noktasına yakın yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Dahlin'in solundan filelerle buluştu: 1-0

12. dakikada Guido Koçer'in pasında, ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Tomic'in şutunda, kaleci Fatih Öztürk, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

23. dakikada Gençlerbirliği beraberlik golüne çok yaklaştı. Uğur Çifçi'nin ara pasıyla ceza alanına giren Guido Koçer, kaleci Fatih Öztürk ile karşı karşıya kaldı. Bu futbolcunun şutunda Fatih Öztürk, topu kornere gönderdi.

27. dakikada Gençlerbirliği'nde sakatlanan Guido Koçer'in yerine Antal oyuna girdi.

31. dakikada Trabzonspor ikinci golü buldu. Yusuf Erdoğan'ın sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta, altı pas içinde Özer Hurmacı sağ ayağıyla topu filelere yolladı: 2-0

36. dakikada Hakan Aslantaş'ın soldan ortasında, ceza alanı içindeki Antal'ın kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

40. dakikada Trabzonspor farkı 3'e çıkardı. Orta alanda Mehmet Ekici'den aldığı pas ile ceza alanına doğru hareketlenen Sefa Yılmaz, topu Cardozo'nun önüne bıraktı. Bu futbolcu da sol ayağıyla plase bir vuruşla topu kaleci Dahlin'in sağından filelere göndererek kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydetti: 3-0

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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