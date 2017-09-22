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Spor

Trabzonspor'dan 'Onur Kıvrak' açıklaması

"Onur Kıvrak'ın tedavisi sürmekte olup, dün çekilen MR sonucu tedaviye olumlu cevap verdiği gözlemlenmiştir

22 Eylül 2017 19:17

Trabzonspor Kulübü, takımın kaptanı ve kalecisi Onur Recep Kıvrak'ın karın kasında travmaya bağlı yırtık tespit edildiği ve tedavisinin sürdüğü bildirdi.

Trabzonspor'un resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, Onur'un 5. haftadaki Başakşehir maçından önce yapılan idmanda aldığı darbe nedeniyle sakatlandığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Çekilen MR sonucunda karın kasında travmaya bağlı yırtık tespit edilen Onur Recep Kıvrak'ın tedavisi sürmekte olup dün çekilen kontrol MR'sinde, uygulanan tedaviye olumlu cevap verdiği gözlemlenmiştir. Kaptanımızın bireysel antrenman ve tedavi programı sağlık ekibimizin denetiminde devam etmektedir."

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