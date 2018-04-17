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Spor

Trabzonspor'dan Onur açıklaması

TRABZON, (DHA) TRABZONSPOR Kulübü’nden,Osmanlıspor maçında sakatlanan takım kaptanı Onur Kıvrak’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı

17 Nisan 2018 17:22

TRABZON, (DHA)

TRABZONSPOR Kulübü’nden,Osmanlıspor maçında sakatlanan takım kaptanı Onur Kıvrak’ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı.
Bordo-mavili kulübün resmi internet sistesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Kaptanımız Onur’un bu sabah yapılan muayenesi ve çekilen MR’ı sonucunda daha önce cerrahi tedavi geçirdiği sol diz ön çapraz bağında yaralanma tespit edilmiştir. Sağlık ekibimizin uygulayacağı 2-3 haftalık tedavinin ardından kaptanımız Onur’un yeniden sahalara dönmesi beklenmektedir” ifadelerine yer verildi.

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