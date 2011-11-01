-Trabzonspor'dan minik Oğuz'a forma TRABZON (A.A) - 01.11.2011 - Trabzonspor Kulübü, Van'ın Erciş ilçesinde meydana gelen depremin ardından ailesiyle birlikte çadırda yaşayan ve Trabzonspor forması isteyen 5 yaşındaki Oğuz'un bu isteğinin yerine getirildiğini bildirdi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Erciş'te yaşayan depremzede Oğuz'un istediği Trabzonspor formasının kendisine gönderildi belirtilerek, ''Oğuz ve ağabeyi Yasin için hazırlanan özel kıyafetler yola çıkarıldı. Ayrıca, minik taraftarımızın Inter'le Trabzon'da oynayacağımız UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi maçına getirilmesi de planlandı'' denildi.