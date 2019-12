-TRABZONSPOR'DAN MEDYAYA SİTEM TRABZON (A.A) - 17.05.2011 - Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Hasan Yener, ligin son dakikasına kadar şampiyonluk umutlarını muhafaza edeceklerini söyledi. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yener, daha önce şampiyonluk yarışının ligin son haftasının son dakikasına kadar devam edeceğini söylediğini anımsatarak, ''Bu öngörümüz doğru çıktı. Türkiye liglerinde son yıllarda hiç göremediğimiz şekilde bir şampiyonluk yarışı var. Yarışın güzel taraftarları da var. Türkiye'de gündem bana göre şu anda ligdeki yarış. Bu yarışta hep önde olmak isterdik ama olmadı'' dedi. Aldıkları puanlara bakılırsa ikinci yarıda da ilk yarıdaki başarılarını hemen hemen gösterdiklerini anlatan Yener, şöyle devam etti: ''İkinci yarıda, ilk yarıya oranla sadece bir beraberlik fazlalığımız var. İlk yarıda 42 puan toplamıştık, son hafta Kardemir Karabükspor'u yenersek ikinci yarıda da 40 puan toplamış olacağız. Başarı olarak hemen hemen ilk yarıdaki başarımızı göstermiş olacağız. Ama ikinci yarı Fenerbahçe'nin topladığı olağanüstü puanlar var. Bugüne kadar oynadığı 16 maçın 15'ini kazanması ve bir beraberlik alması herhalde sadece Türkiye'de değil, dünya liglerinde de eşine az rastlanır bir durum. Son dakikaya kadar şampiyonluk umudumuzu muhafaza edeceğiz. Bu haftaki Karabükspor maçını kazanmaya bakacağız ve Fenerbahçe'nin Sivas'ta puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Şu anda yapabileceklerimiz bunlar.'' -''MEDYA SADECE HABER İLETİR''- Yener, Fenerbahçe'nin kazandığı penaltı sayılarının fazla olmasının düşündürücü olduğunu belirterek, ''Fenerbahçe penaltı sayısında açık ara önde. Türkiye liglerinde özellikle ikinci yarıdan bu yana bazı medya grupları, bazı gazeteler, köşe yazarları yarışta taraf oldular. Bazıları şampiyonluk yarışında Fenerbahçe lehine kendilerine görev çıkardılar ve bu yarışa müdahil olmak istediler. Oysa medya sadece haber iletir, herhangi bir şekilde taraf olması doğru değildir'' dedi. Ligin 16. haftasından itibaren Aykut hocanın 'Trabzonspor'un kazandığı penaltılar irdelenmeli' yönünde bir beyanatı olduğunu ve ondan sonra Trabzonspor'a ta ki Gaziantepspor maçına kadar penaltı çalınmadığına dikkati çeken Yener, şunları söyledi: ''Bariz çalınmayan penaltılarımız oldu. Bunun dışında Fenerbahçe-Gaziantepspor maçından sonra Uğur Dündar köşe yazısında, 'Maçın hakemi Hüseyin Göçek ibreti alem olacak şekilde çok ağır bir şekilde cezalandırılmalı' dedi. Ve o günden sonra Hüseyin Göçek, Süper Lig'e hiç maç verilmiyor. Ama Bucaspor–Fenerbahçe maçında, Fenerbahçe lehine hata yapan ki başarılı bir hakemimiz Bünyamin Gezer bir hafta sonra yine maç aldı. O maçta penaltı çaldı, Gökhan'ı oyundan atamadı maçın sonucuna direkt etki etmesine rağmen yine görev aldı. Geçen sene bizim İstanbul'da Fenerbahçe ile oynadığımız son lig maçında maçın hakemi Yunus Yıldırım, bildiğiniz gibi bu sene ilk yarıda son Fenerbahçe-Sivasspor maçını yönetti. Devre arasında Aziz Yıldırım'ın beyanatı oldu, 'İstanbul'da oynadığımız Trabzonspor maçında Yunus Yıldırım, top hareketliyken oyunu devam ettirdi, oradan gol yedik. Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu engelledi' dedi. Ve dikkat edin Yunus Yıldırım ikinci yarıda hiçbir Fenerbahçe maçına atanmadı. Bu tesadüf müdür? Herkese bunu soruyorum. Burada kamuoyu bunu değerlendirsin. Yunus Yıldırım grafiği ile de son derece başarılı maçlar yönetti. Bu hafta da Ziraat Türkiye Kupası finali yönetti ama ikinci yarıda hiçbir Fenerbahçe maçına atanmadı.'' -''CÜNEYT ÇAKIR, HATA YAPIYORSA MEDYANIN BASKISINDAN''- Geçen hafta Fenerbahçe'nin Ankaragücü maçında 3 penaltı kararı veren Cüneyt Çakır'ın Türkiye'nin bu kategorideki en iyi hakemi olduğunu vurgulayan Yener, ''İnşallah bu sene UEFA'da elit hakem kategorisine de yükselir. UEFA'da gerçekten çok iyi maçlar yönetti. Ama Cüneyt Çakır eğer Türkiye liglerinde hata yapıyorsa burada medyanın baskısı rol oynuyor. Hakemlerde medyanın baskısından dolayı bir hata yapma endişesi var. Hüseyin Göçek'e Fenerbahçe-Gaziantepspor maçından sonra Süper Lig'de hiç maç verilmedi. Bu ne demek, bu medyanın ve bazı yazarların baskısıyla bundan hem hakem arkadaşlar hem Merkez Hakem Kurulu etkilendi diye düşünüyorum'' ifadesini kullandı. -''ŞAMPİYONLUK UMUDUNU YİTİRMEDİK''- Yener, şampiyonluk umudunu yitirmediklerini, futbolda her zaman sürprizlerin olduğunu belirterek, ''Zaten futbolu cazip kılan bu sürprizler. Futbolda her zaman her şey olur. Biz maçımızı kazanacağız ve sonra Fenerbahçe'nin puan kaybetmesini bekleyeceğiz'' diye konuştu. Yener, Trabzonspor'un bir tek haram puanı olmadığını ifade ederek, ''Hepsi alın teri ile hak ettiği, kazandığı, hiç kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan kazandığı puanlardır'' dedi.